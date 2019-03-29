Підвищення соціальних стандартів та забезпечення пенсіонерів – це політика боротьби з бідністю

Президент Петро Порошенко наголошує, що монетизація субсидій, індексація пенсій, разова виплата до мінімальної пенсії, допомога багатодітним родинам – це комплекс заходів, які є частиною програми боротьби з бідністю.

«На сьогоднішній день те, що відбувається зараз – це є війна з бідністю. Якщо вони (опоненти – ред.) називають це підкупом, я хочу наголосити – цим підкупом, як вони називають, або боротьбою з бідністю я буду займатися наступні п’ять років. З кого треба починати? З пенсіонера. Чому? Бо вони постраждали найбільше від війни. Бо зростає мінімальна, середня заробітна плата, пенсії зростали найменшими темпами. І тому зараз всі ресурси держави маємо віддати пенсіонерам», - сказав Глава держави, коментуючи заяви про те, що його опоненти називають підкупом виборців підвищення пенсій та монетижацію субсидій.

«І на сьогоднішній день, я хочу наголосити, що це не обіцянки, а це те, що обіцяли зробити в березні, і 25 березня виконання березневих програм завершено – індексація проведена», - констатував Петро Порошенко нагадавши, що компенсація була забезпечена з коштів, які були мобілізовані за рахунок закриття «чорних дір» на митниці.

Президент також нагадав, що рішення про індексацію пенсій було прийнято ще у 2017 році. «Що індексація пенсій починається з 1 березня 2019-го. Якби вони (опоненти – ред.) ходили в Парламент, якби вони читали те, за що вони голосують або те, що вони блокують – вони б не піднімали цих питань», - зауважив він.

Петро Порошенко зазначив, що опоненти не лише вдаються до критики, а й намагаються перешкоджати реалізації зазначених заходів. «Вони не тільки говорять, вони навіть діють. Це божевілля – вони спробували зареєструвати проект постанови, якою скасовується підвищення пенсій для пенсіонерів через механізм індексації. Вони забороняють виплачувати компенсацію в зв’язку з тим, що їм здається, що краще залишити пенсіонерів так, як є зараз. Але я їм цього не дозволю», - наголосив Глава держави.

Він також згадав про виплати багатодітним родинам. «Є багатодітні родини, які також точно потребують цієї допомоги, бо народження третьої чи четвертої дитини точно не має бути квитком в бідність. Саме тому з 1 квітня зараз на третю, четверту і більше дітей буде виплачуватися прожитковий мінімум», - сказав Петро Порошенко.

«Отже, те, що було заплановано виплатити в березні – виплачено. Те, що заплановано виплатити в квітні – це продовження індексацій, монетизація субсидій і початок виплати багатодітним родинам – буде продовжено. Компенсація в квітні також буде продовжено. І це є боротьба з бідністю – підвищення рівня соціальних стандартів пенсіонерів», - констатував Президент.

Глава держави також зауважив, що раніше так комплексно зазначені заходи не вживалися, оскільки всі сили і ресурси були спрямовані на оборону країни від агресора та відновлення української армії. «В 2014-2015 роках наша армія була гола і боса. І ми не просто забезпечували бронежилетами за рахунок добровольців і волонтерів, а я як Президент, зараз я можу сказати про це, займалися пошуком грошей для того, щоб купити штани, шкарпетки, білизну», - сказав він.

«І останні копійки йшли на те, щоб закупити озброєння, закупити засоби радіоелектронної боротьби, забезпечити відновлення протиповітряної оборони. Будівництво розпроданих і розкрадених військових містечок. Будувати гуртожитки для військовослужбовців-контрактників. Купувати те, що зараз прийшло на наше озброєння після моєї зустрічі з Президентом Туреччини Ердоганом – ударні безпілотники, які мають високоточну зброю. Купити протитанкові «Джевеліни», купити антиснайперські комплекси. Кожна гривня, яка інвестована в покращення озброєння, рятує життя наших воїнів на фронті. Це був той пріоритет», - додав Петро Порошенко.

«І сьогодні, коли з’явилися вже перші можливості, що залишаються інші кошти за межами децентралізації і оснащенням української армії, ми спрямували їх пенсіонерам і на підтримку багатодітних родин. І це чесно, бо реформи дають свої плоди», - резюмував Президент.

Источник: president.gov.ua

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