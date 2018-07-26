Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:18
Просмотров: 53

Пенсія для біженців: як оформити запис про звільнення

Пенсія для біженців: як оформити запис про звільнення

Ефективним способом припинення трудових відносин з роботодавцем, що працює в зоні АТО, є припинення таких відносин у судовому порядку.

Як розповіла юрист Вікторія Лисун, у цьому випадку внутрішньо переміщена особа має звернутися до суду (за новим місцем проживання) з позовною заявою про припинення трудового договору. Правовою підставою для такого звернення є положення ст. 38 КЗпП, які передбачають право працівника на розірвання трудового договору за власною ініціативою. Однак виникає питання щодо внесення до трудової книжки працівника запису про звільнення. Однак, з огляду на обов’язковість виконання судових рішень на території України, можна дійти висновку: незалежно від наявності або відсутності такого запису в трудовій книжці трудові відносини між працівником і роботодавцем вважаються припиненими в разі прийняття і набуття сили відповідного судового рішення.

Источник: slk.kh.ua

Колаж Бріани Янковської

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Венгрия выходит из переговоров по глобальному миграционному пакту ООН
Сегодня 09:49    13
Задержка выплаты пенсий: министерство, Пенсионный фонд и Укрпочта готовы решить проблему
25.07.2018 12:48    219
Пенсионный фонд назвал причину задержки пенсий
25.07.2018 11:55    202
Стало известно, почему задерживают выплату пенсий
25.07.2018 00:04    869
«Единая Россия» призвала пенсионеров выйти из зоны комфорта
23.07.2018 07:50    513
У офиса «Единой России» в Петербурге оставили скелет с надписью «Дождался пенсии»
20.07.2018 10:19    180
Венгрия планирует выход из глобального договора ООН о миграции
19.07.2018 09:36    121
В Новосибирске митинг против повышения пенсионного возраста запретили из-за «ударов током по непонятным причинам»
15.07.2018 07:56    170
Кому в Харькове повысили июльские пенсии
11.07.2018 06:57    754
В Украине вырос прожиточный минимум и пенсии
01.07.2018 10:43    443
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 