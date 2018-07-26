Пенсія для біженців: як оформити запис про звільнення

Ефективним способом припинення трудових відносин з роботодавцем, що працює в зоні АТО, є припинення таких відносин у судовому порядку.

Як розповіла юрист Вікторія Лисун, у цьому випадку внутрішньо переміщена особа має звернутися до суду (за новим місцем проживання) з позовною заявою про припинення трудового договору. Правовою підставою для такого звернення є положення ст. 38 КЗпП, які передбачають право працівника на розірвання трудового договору за власною ініціативою. Однак виникає питання щодо внесення до трудової книжки працівника запису про звільнення. Однак, з огляду на обов’язковість виконання судових рішень на території України, можна дійти висновку: незалежно від наявності або відсутності такого запису в трудовій книжці трудові відносини між працівником і роботодавцем вважаються припиненими в разі прийняття і набуття сили відповідного судового рішення.

Источник: slk.kh.ua

Колаж Бріани Янковської

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