Пенсія для освітянина: повернення призначення за вислугу років

Нещодавно Конституційний Суд скасував обмеження для призначення пенсії за вислугу років для працівників освіти, а саме – досягнення віку 55 років. Коли освітятин має право вийти на пенсію - розповідає наш консультант.

Як розповіла фахівчиня Сахновщинського бюро правової допомоги Людмила Клімова, Конституційний Суд України рішенням від 04.06.2019 року № 2-р/2019 визнав такими, що не відповідають Конституції України, вікові обмеження (50 і 55 років для жінок і чоловіків відповідно), встановлені змінами від 24 грудня 2015 року до Закону України «Про пенсійне забезпечення», для виходу на пенсію через вислугу років для працівників, зокрема, галузі освіти.

Однак пенсії за вислугу років встановлюють категоріям громадян, робота яких призводить до втрати працездатності. Це не пов’язане з досягненням працівниками певного віку, тому не може бути умовою для призначення пенсій за вислугу років.

Тобто такі працівники мають право виходу на пенсію в разі набуття певного стажу, незалежно від досягнутого віку. І не треба чекати досягнення 50 або 55 років, щоб піти на пенсію, – це можна зробити і раніше, відповідно до відпрацьованого стажу.

З 05.06.2019 року умови щодо стажу діють ті, які були в законодавстві до скасованих Конституційним Судом України змін від 24.12.2015 року. Серед них, зокрема, є положення, згідно з яким за наявності станом на період з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року спеціального стажу не менше 27 років 6 місяців працівники освіти мають право вийти на пенсію за вислугою років.

Наприклад, людина у віці 51 рік при наявності стажу 30 років має зараз право вийти на пенсію за вислугою років, оскільки у неї саме в період з 01.04.2019 по 31.03.2020 року напрацьований стаж становить уже більше 27 років 6 місяців.

Источник: slk.kh.ua

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