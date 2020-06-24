Пенсія призначатиметься автоматично

Пенсійний фонд України розробив та впровадив в дослідну експлуатацію нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії.

Послуга надаватиметься засобами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та дозволятиме призначати пенсії автоматично при досягненні пенсійного віку з урахуванням всіх наявних у Пенсійному фонді даних, завчасно поданих майбутніми пенсіонерами.

Для цього необхідно:

- заповнити атрибути анкети-заяви;

- додати скановані копії документів;

- підписати анкету-заяву КЕП та надіслати її до територіального органу Пенсійного фонду.

З початку роботи сервісу автоматичного призначення пенсії анкети-заяви подали 356 майбутніх пенсіонерів.

Найближчим часом послуга буде доступна і користувачам вебпорталу Пенсійного фонду, які не мають КЕП. Вони зможуть надавати всі необхідні документи, авторизувавшись з використанням банківської ідентифікації (BankID).

Источник: msp.gov.ua

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