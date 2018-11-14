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Пенсии для украинцев вырастут на 17%: в пенсионном фонде сообщили дату повышения выплат

Пенсии для украинцев вырастут на 17%: в пенсионном фонде сообщили дату повышения выплат

Уже с 1 декабря этого года ожидается рост пенсионных выплат на 5%. А с марта 2019 выплаты для украинских пенсионеров вырастут аж на 17%.

Об этом в эфире "Прямого" сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

"Ежегодно закон о Государственном бюджете предусматривает изменения такой величины как прожиточный минимум, в том числе минимум для лиц, утративших трудоспособность. В этом году мы такой перерасчет провели в июле, но там была небольшая категория людей. И сейчас мы стоим на пороге декабря, когда прожиточный минимум вырос на 45 грн. С 1452 грн до 1497 грн. Это повышение коснется большого количества людей, в составе пенсионной выплаты которых есть надбавки, доплаты, повышения, основанные на таком размере [прожиточного минимума]", - рассказала она.

Ковпашко добавила, что ожидается, что такой перерасчет коснется 8 млн пенсионеров.

Она отметила, что в настоящее время прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 1435 грн. Но благодаря пенсионной реформе, минимальная пенсионная выплата для людей с полным стажем 1452 грн.

На декабрь ожидается повышение минимальной пенсии на 5% - до 1497 грн.

Ковпашко отметила, что с 1 января 2019 ожидается повышение выплаты военным пенсионерам. Также она отметила и то, что с марта 2019 на 17% вырастут пенсии.

"На 17% вырастет не минимальная выплата, а та, которая будет у человека на март. То есть его пенсия начисленная в зависимости от стажа и заработной платы", - подчеркнула она.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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