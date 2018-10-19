Пенсии ВПЛ: спекуляции, криминал, государственные обязательства

Бизнес на пенсиях

Координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин больше проводит времени в прифронтовых городах, чем в родном Харькове. Волонтёр рассказывает, что в день приезда невозможно поселится в том же Бахмуте — городе вблизи контрольного пункта въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области.

«Надо как минимум за два-три дня до поездки забронировать квартиру, потому что город берёт на себя нагрузку по приезжим с оккупированной территории», — говорит Каплин.

По его наблюдением, в основном приезжают люди пенсионного возраста. Им необходимо около трёх недель, чтобы пройти все процедуры в соответствующих инстанциях.

«Столько времени старикам приходится тратить, если верификацию и идентификацию проходят самостоятельно. Поэтому в прифронтовых городах очень выросла аренда жилья», — утверждает координатор гуманитарной миссии.

Чтобы получить свои пенсионные выплаты, старикам нужно оформить справку временно перемещённого лица, в противном случае пенсии приостанавливают, а разблокировать их достаточно сложно. Для получения статуса ВПЛ пенсионер должен быть зарегистрирован на подконтрольной украинскому правительству территории.

«Поэтому местные делают бизнес не только на аренде жилья, а и предлагают временно прописать стариков. Такая услуга стоит от пятисот гривен в месяц», — рассказал волонтёр.

Но только этим перечень услуг не заканчивается. Для того, чтобы не тратиться на съёмные квартиры, а все процедуры проверок и оформлений пенсионерам с оккупированной территории можно было пройти быстро и «под ключ», можно договориться за определённую сумму вознаграждения с чиновниками. В сентябре силовики задержали на горячем участников схемы.

По данным следствия, решение проблем переселенцам в Бахмуте стоило от 5500 до 10500 гривен. Бралась за дело — помочь переселенцам — группа из четырёх человек, двое из которых оказались сотрудницами местного управления пенсионного фонда. До этого ещё одну чиновницу ПФУ с поличным задержали полицейские в Мариуполе.

По мнению координатора благотворительной организации Евгения Каплина, такие манипуляции и коррупционные составляющие сохранятся до тех пор, пока государство не отделит пенсии от статуса ВПЛ.

«Государство не знает: где на самом деле ВПЛ, а где пенсионер, который просто не хочет потерять свою пенсию», — отмечает волонтёр.

Долги придётся отдавать

В сентябре в ходе вопросов к правительству один из нардепов попросил премьера объяснить ситуацию с задолженностями по пенсиям временно перемещённых лиц. В апреле этого года Кабмин принял постановление №335, в рамках которого должны были обнародовать отдельный порядок для закрытия долгов по пенсиям ВПЛ. Но этого документа до сих пор нет, постановление не работает и по сути блокирует выдачу пенсий, невыплаченную за предыдущие периоды.

Отвечая на вопрос, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал разобраться в ситуации и проинформировать.

«Порядок выплат пенсий сегодня предусматривает выплату пенсии всем гражданам Украины, которые получили, вышли на пенсию, без ограничений. Единственное, что мы понимаем, что доставить пенсии на оккупированные территории ни физически, ни практически невозможно. Поэтому для того, чтобы получить пенсию, этим гражданам нужно выйти из плена на свободную территорию Украины и получить свои пенсии», — сказал Владимир Гройсман.

Глава Кабмина пообещал, что разберётся с этим вопросом.

Комитет Верховной Рады, общественные, правозащитные организации написали большое количество обращений и запросов в Кабинет Министров, чтобы получить разъяснение механизмов ликвидации задолженности по пенсиям ВПЛ, подчёркивает исполнительный директор украино-канадского фонда «Stabilization Support Services» Ольга Иванова.

«Процедура возврата пенсионных долгов временно перемещённым лицам до сих пор не принята. Мы слышим о готовности государства выплачивать, но дальше намерений дело не продвигается, превращаясь в отдалённую перспективу», — говорит Ольга Иванова.

На бумаге законодательные нормы в отношении ВПЛ могли выглядеть вполне логично. И тогда обосновано говорить, что все, кто хочет получить пенсию, должны выехать на подконтрольную украинскому правительству территорию.

«Когда речь идёт о стариках, то очень сложно себе представить: как они выезжают, куда они выезжают, если их здесь никто не ждет. Даже на подконтрольной Украине территории многие сталкиваются с тем, что не могут получить никакие выплаты по целому ряду причин», — говорит представитель украино-канадского фонда.

Международная законодательная практика свидетельствует о том, что право на пенсию является имущественным, подчёркивает Иванова. И если государство не спешит его соблюдать, то вполне естественно, что люди вынуждены обращаться в суды за восстановлением своих прав.

«Обычно такие процессы обходятся дороже государству, потому что по решению международного суда приходится одномоментно выплачивать как всю сумму задолженности, так и компенсацию, на которую могут претендовать пенсионеры», — отмечает Ольга Иванова.

Она вспоминает опыт других государств — Молдовы и Грузии. После ряда исков в Европейский суд по правам человека Молдова сделала определённые шаги, которые позволили жителям Приднестровья получить молдавские пенсии. Представители власти Грузии более внимательны к жителям своих оккупированных территорий и всячески пытаются упростить процедуры и облегчить жизнь этих людей.

«В Грузии пенсионеры с оккупированных территорий получают свои выплаты без ограничений со стороны чиновников и законодательства. Для удобства у линии разграничения организованы мобильные банковские пункты. Грузинские коллеги с большим удивлением реагировали на проблемы с выплатами пенсий в Украине», — вспоминает Ольга Иванова.

По мнению исполнительного директора украино-канадского фонда, по примеру Грузии решить нашу проблему вполне реально, и украинское государство на пятый год войны должно было бы разрешить все вопросы по взаимодействию со своими гражданами. Долги по пенсиям придется всё равно вернуть, так как это собственность отдельно взятого украинского пенсионера. И если государству в случае позитивных решений Европейского суда по правам человека придётся их возвращать, то средняя сумма компенсации может достигать примерно 8,5 тысячи евро, то есть около 277 тысяч гривен.

«Предположим, каждый седьмой пенсионер, которому сейчас заблокировали пенсию, подаст такой иск, то общая сумма возврата может достичь почти миллиарда долларов. И чтобы отдать эти деньги пенсионерам, у государства, согласно правилам ЕСПЧ, будет всего три месяца», — объяснила Иванова.

Общественники рассматривают это как один вариантов дальнейшего развития событий. Однако рано или поздно Украина восстановит контроль над оккупированными территориями.

«И в этом случае представителям власти придётся полностью вернуть пенсии законным собственникам. И тогда не будет обстоятельств, которые сегодня служат причинами для невыполнения гарантированных государством выплат», — подчеркнула Ольга Иванова.

Как в одном, так и в другом случае, следует ожидать серьёзной нагрузки на украинский бюджет. Справится к тому моменту с такими финансовыми обязательствами наше государство — вопрос остаётся открытым.

Авторы: Ирина Коростелева, Ирина Ярко

Материал создан в рамках проекта «Преодоление проявлений дискриминации и снижение уровня конфликтности в громадах Запорожья и Запорожской области», профинансированного как победитель Конкурса малых грантов проекта «Усиление потенциалов групп внутренне перемещённых лиц» БФ «Право на защиту» при финансовой поддержке National Endowment for Democracy (NED). Содержание этого материала является единоличной ответственностью «Громадська організація Донбаська Ініціатива Міст» и ни при каких обстоятельствах не может использоваться для отображения точки зрения БФ «Право на защиту» и\или National Endowment for Democracy (NED).

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