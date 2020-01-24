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Пенсия в смартфоне: Минцифры обещает максимальную автоматизацию

Пенсия в смартфоне: Минцифры обещает максимальную автоматизацию

В Министерстве цифровой трансформации Украины анонсировали появление е-пенсии в мобильном приложении "Дія" в этом году.

Об этом сообщается на странице мобильного приложения "Дія" в Facebook.

"Услуга е-пенсия появится в "Дії" в этом году и станет полностью автоматизированной и максимально удобной", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в будущем получить пенсию можно будет заполнив заявление онлайн и забрав пенсионное удостоверение в сервисном центре. Также в планах сократить количество документов, чтобы будущие пенсионеры не тратили время на их поиски, сканирование или копирование.

Источник: internetua.com

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