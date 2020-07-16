Пенсійний фонд України сьогодні перетворився на потужний центр надання послуг - Міністр соціальної політики

За участі Міністра соціальної політики Марини Лазебної відбулося відкриття відділу обслуговування громадян Києво-Святошинського управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області.

”Пенсійний фонд України сьогодні перетворився на потужний сервісний центр та надає послуги переважній більшості жителів нашої країни: і працюючим людям, і роботодавцям, і пенсіонерам.

Пенсійний фонд захищає права людей на гідне пенсійне забезпечення – веде облік стажу, сплачених роботодавцями внесків, надає можливість людині контролювати цю інформацію, доповнювати та уточнювати її, протидіє ухилянню недобросовісними роботодавцями від сплати ЄСВ та використанню незадекларованої праці.

Світ змінюється дуже швидко і послуги, в тому числі державні, мають відповідати потребам людей, враховувати зміну реалій. Саме тому два основних напрямки, за якими зараз розвивається робота Пенсійного фонду України – це автоматизація та клієнторієнтованість.

Важливість автоматизації всіх процесів, документообігу, запровадження дистанційних сервісів для взаємодії людей з Пенсійним фондом ми як ніколи оцінили під час пандемії, коли людям, особливо поважного віку, життєво необхідним було залишатись вдома.

Клієнторієнтованість, другий не менш важливий напрям, - це коли державна установа існує для людини, працює для людини, забезпечує її потреби, а не навпаки. Для цього ми забезпечуємо зручність, доступність, інклюзивність при обладнанні приміщень сервісних центрів, щоб кожна людина, яка потребує особистого відвідання сервісного центру, могла це зробити. Ми забезпечуємо єдині стандарти надання послуг, щоб люди отримували послуги однакової якості, незалежно від того, в якому куточку нашої країни це відбувається”, - наголосила Марина Лазебна.

Источник: msp.gov.ua

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