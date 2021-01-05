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Пенсионный возраст повысили, но не для всех: кто не получит выплату в 60 лет

Пенсионный возраст повысили, но не для всех: кто не получит выплату в 60 лет

В то время, как с 1 января пенсии в Украине выросли на 300 гривен, также с начала 2021-го на 12 месяцев ужесточили требования для выхода на пенсию. Если в 2020-м нужно было иметь 27 лет стажа, чтобы получить выплату в 60 лет, то сейчас понадобится не менее 28 лет.

Об этом говорится в законе "Об общегосударственном пенсионном страховании", пишет "Обозреватель".

Для выхода на пенсию в 63 года в 2021-м нужно иметь от 18 до 28 лет стажа, чтобы получить выплату в 65 лет – от 15 до 18 лет стажа.

Требования по стажу будут расти до 2027 года до тех пор, пока для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 35 лет стажа. Это приведет к тому, что вовремя на заслуженный отдых смогут выходить только 45% украинцев.

В Украине неофициально работает каждый пятый. 20,6% трудоустроены без официального оформления, они не платят взносы в Пенсионный фонд и рискуют остаться без выплаты.

Также увеличат пенсионный возраст для женщин. С апреля 2021-го пенсионный возраст увеличат до 60 лет. Это станет последним этапом пересмотра правил, принятых еще в 2011-м.

Таким образом, уже со следующего года и мужчины, и женщины будут иметь равные права и должны будут работать как минимум до достижения возраста в 60 лет. При этом стоит отметить, что те украинки, которые достигнут возраста 59,6 лет до апреля следующего года, смогут получить выплату на полгода раньше. Это коснется тех, кто родился с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961 года.

Сейчас украинцы выходят на заслуженный отдых раньше всех в Европе. Еще несколько лет назад правительство под давлением МВФ рассматривало варианты пересмотра этого показателя. В результате разработали систему гибкого пенсионного возраста – зависимо от стажа, на пенсию можно выйти в 60, 63 или 65 лет.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию в Украину с 2021 года.Какой стаж нужен для выхода на пенсию в Украину с 2021 года.

 

Источник: ukranews.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: пенсии

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