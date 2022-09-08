Пентагон оприлюднив список зброї, що увійде до нового пакета оборонної допомоги Україні

Міністерство оборони США оприлюднило список озброєння, обладнання й техніки, які надаватимуться Україні в межах нового пакета оборонної допомоги на $675 мільйонів, оголошених сьогодні главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства США, пише Укрінформ.

Як підкреслили у Пентагоні, новий пакет спрямований на «задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони».

У межах зазначеної суми Україна отримає:

– додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

– чотири 105-мм гаубиці та 36 тисяч 105-мм артснарядів;

– високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

– 100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

– 1,5 мільйона набоїв до стрілецької зброї;

– понад 5000 протитанкових систем;

– тисячу 155-мм снарядів для систем протитанкових мін з дистанційним керуванням (RAAM);

– додаткові гранатомети та стрілецьку зброю;

– 50 броньованих медичних автомобілів;

– прилади нічного бачення та інше польове обладнання.

Крім того, зазначається, що Державний департамент повідомив Конгресу про намір виділити $2 мільярди на довгострокові інвестиції в іноземне військове фінансування, про що заявив у четвер у Києві держсекретар США Ентоні Блінкен. Водночас уточнюється, що з цієї суми $1 мільярд піде на посилення безпеки України, ще $1 мільярд – для 18 країн-сусідів України в регіоні.

Як повідомлялося, загалом від початку січня 2021 року Сполучені Штати виділили Україні безпекову допомогу на суму понад $15,2 мільярда. За період з 2014 року сума оборонної допомоги США Україні становить $17,2 мільярда.

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