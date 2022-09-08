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Пентагон оприлюднив список зброї, що увійде до нового пакета оборонної допомоги Україні

Пентагон оприлюднив список зброї, що увійде до нового пакета оборонної допомоги Україні

Міністерство оборони США оприлюднило список озброєння, обладнання й техніки, які надаватимуться Україні в межах нового пакета оборонної допомоги на $675 мільйонів, оголошених сьогодні главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства США, пише Укрінформ.

Як підкреслили у Пентагоні, новий пакет спрямований на «задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони».

У межах зазначеної суми Україна отримає:

– додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

– чотири 105-мм гаубиці та 36 тисяч 105-мм артснарядів;

– високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

– 100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

– 1,5 мільйона набоїв до стрілецької зброї;

– понад 5000 протитанкових систем;

– тисячу 155-мм снарядів для систем протитанкових мін з дистанційним керуванням (RAAM);

– додаткові гранатомети та стрілецьку зброю;

– 50 броньованих медичних автомобілів;

– прилади нічного бачення та інше польове обладнання.

Крім того, зазначається, що Державний департамент повідомив Конгресу про намір виділити $2 мільярди на довгострокові інвестиції в іноземне військове фінансування, про що заявив у четвер у Києві держсекретар США Ентоні Блінкен. Водночас уточнюється, що з цієї суми $1 мільярд піде на посилення безпеки України, ще $1 мільярд – для 18 країн-сусідів України в регіоні.

Як повідомлялося, загалом від початку січня 2021 року Сполучені Штати виділили Україні безпекову допомогу на суму понад $15,2 мільярда. За період з 2014 року сума оборонної допомоги США Україні становить $17,2 мільярда.

Агентство Телевидения Новости

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