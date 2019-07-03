Пентагон пересмотрел стратегию сдерживания России

Пентагон обнародовал аналитическую записку на тему "Стратегические намерения России". Документ, впервые опубликованный Politico, содержит экспертные оценки чиновников Пентагона и независимых аналитиков.

США все еще недооценивают масштаб российской агрессии, говорится в отчете.

Россия имеет глубоко укоренившееся чувство геополитической незащищенности, что побуждает ее к стремлению стратегических целей по установлению однозначного влияния на постсоветском пространстве, говорится в предисловии к отчету, составленного контр-адмиралом Джеффри Черевко.

Россия применяет стратегии принуждения, используя военные и невоенные средства, чтобы оказать давление на США, союзников и партнеров до и после начала враждебных действий. Этим стратегиям нужно активно противостоять или угроза масштабного вооруженного конфликта будет расти, отмечает чиновник.

По оценкам экспертов Пентагона, будущее противостояние между основными мировыми силами, вероятнее всего, будет происходить на уровне эскалации меньше, чем вооруженный конфликт.

Растет экономическая конкуренция, противостояние кампаний по влиянию, большее распространение получают действия с использованием вооруженных формирований, кибервмешательство и политическое противостояние.

При таких условиях, говорится в предисловии к отчету, усиливается риск недоразумений и просчетов между силами, которые имеют значительную военную мощь, что повышает риск вооруженного конфликта.

В Пентагоне призвали переоценить способность США влиять на мировые и региональные события. В отчете приводится цитата генерала (в расст.) Роба Сполдинга о том, что "роль США в отношении России должна заключаться в привлечении европейских союзников, чтобы играть ведущую роль в балансировании в Европе. Целью союзников должно быть сдерживание. В то же время, США должны на двусторонней основе взаимодействовать с Россией, чтобы устранить ее с орбиты влияния Китая. США могут работать с Россией, чтобы улучшить американо-российские отношения не отвлекаясь от европейских усилий по балансировке и сдерживании".

Источник: prm.ua

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