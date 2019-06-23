Пентагон: Россия использует хаос и старается нарушить мировой порядок

В ответ на недовольство Москвы в связи с дополнительным размещением войск на Ближнем Востоке, в Пентагоне заявили CNBC что действия США продиктованы усилением напряженности в отношениях с Ираном.

Подполковник Карла Глисон из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью в письме телеканалу опровергла обвинения Москвы в т.н. «провокации»

Она напомнила, что решение о переброске дополнительных войск было принято после нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе, в котором Вашингтон обвинил Тегеран, отмечает CNBC.

В Пентагоне подчёркивают, что дестабилизацией Ближнего Востока занимается в первую очередь именно сама Россия.

«Это подкрепление не провокация, дополнительные войска нужны в целях обороны, чтобы противостоять угрозам в воздухе, на воде и на земле в ближневосточном регионе, — заявила Карла Глисон. — Россия хочет пересмотреть мировой порядок и отказаться от международной системы, обеспечивавшей мир на протяжении десятилетий. Россия пытается использовать хаос и распространить своё влияние, расширяя его за пределы ближнего зарубежья. И делает она это с особенным упором на Ближний Восток».

Подполковник добавила, что для Америки регион, где Пентагон пытается «поддерживать равновесие сил» и обеспечивает сохранность важных торговых маршрутов, по-прежнему играет большую роль в плане национальной безопасности.

Напомним, что ранее в конгрессе США заявили, что Россия спонсирует международный терроризм под маской борьбы с терроризмом.

Политики и эксперты утверждают, что антитеррористической риторикой Москва прикрывает реализацию своих реваншистских целей и преследование религиозных групп.

Среди немногих сфер деятельности, в которых еще продолжается сотрудничество Вашингтона и Москвы, остается т.н. «борьба с терроризмом». Однако на фоне продолжающегося ухудшения отношений США и России и эта сфера начинает вызывать вопросы: власти Соединенных Штатов пытаются понять, насколько серьезно Кремль использует контртеррористическую риторику для реализации своих целей, не имеющих отношения к реальному противостоянию терроризму.

В конгрессе США задаются вопросом, насколько работающие каналы между Москвой и Вашингтоном играют на руку Кремля в ее действиях, которые противоречат интересам США – в подавлении религиозных и общественных групп, а также получении данных о работе американских спецслужб.

Кроме того, в Вашингтоне сомневаются, что сама Россия настроена на борьбу с терроризмом – по мнению некоторых сенаторов и членов Палаты представителей конгресса США, Москва вполне благожелательно относится к деятельности террористов, если эта деятельность служит ее интересам.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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