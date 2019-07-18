Пентагон: Россия – стратегический враг США. Нужно установить контроль над всем российским ядерным оружием

Ядерное вооружение – лучший способ сдерживания российской агрессии, а США необходимо установить полный контроль над всем российским ядерным потенциалом при продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Об этом на слушаниях в Сенате заявил Марк Эспер, который был официально номинирован Трампом на пост министра обороны США.

Накануне Эспер в течение нескольких часов отвечал на вопросы сенаторов по поводу действий, которые тот собирается предпринять в случае подтверждения его номинации со стороны конгресса. В 117-страничном документе с письменными ответами Эспера на вопросы сенаторов, слова «Россия» и «российский» встречаются 110 раз. Для сравнения, о Китае Эспер вспомнил 74 раза, Иран был упомянут 33 раза, а Северная Корея – только 14 раз, сообщают американские СМИ.

Эспер заявил, что Россия является стратегическим врагом Соединенных Штатов практически на всех континентах, включая Африку и Арктику, а также в киберпространстве и в космосе.

Кандидат на пост главы Пентагона пообещал вести борьбу с попытками российского вмешательства в американские выборы, пообещал подумать над оказанием Украине долгосрочной военной помощи, заявил об уже идущей с Россией кибервойне и обвинил Москву в попытках украсть американские технологии.

Главным фактором сдерживания российской агрессии Эспер назвал ядерное оружие. «На мой взгляд, поддержание боеспособных обычных и ядерных сил, совместно с нашими союзниками, является одним из самых эффективных факторов, сдерживающих российскую агрессию.

Не хочу спекулировать на вопросе российского сдерживания, однако расстановка сил США и НАТО – обладающих высокой поражающей способностью, боевой устойчивостью, высокой маневренностью и готовностью – с большой долей вероятности имеет значение для устрашения противника» - считает Эспер.

По мнению кандидата на пост министра, «комбинация наших действий в Европе с нашими союзниками позволит нам эффективно отразить агрессию России».

Эспер добавил, что именно с учетом вышесказанного нужно подходить к вопросу продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений.

По его словам, «Россия модернизирует и расширяет свой активный существующий запас, состоящий из примерно 2000 нестратегических ядерных ракет, которые могут быть размещены на судах, подводных лодках и самолетах, вместе с сухопутными войсками и на перехватчиках противовоздушной и противоракетной обороны.

Ни одно из этих вооружений не ограничено ни одним из соглашений о контроле за вооружениями. Полагаю, пришло время установить контроль надо всем российским ядерным арсеналом в рамках нового соглашения о контроле за вооружениями», - заявил кандидат на пост министра обороны.

«К сожалению, Россия отклонила предыдущие попытки США сократить запасы нестратегического ядерного оружия», - добавил Эспер, напомнив о том, что сенат включил требование об упоминании российского нестратегического ядерного оружия в резолюцию о ратификации нового ДСНВ.

Эспер также упомянул Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, в случае, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств по этому договору к крайнему сроку 2 августа 2019 года, США должны продолжить разработку наземных обычных ракетных систем средней дальности.

«Невыполнение этого требования может привести к тому, что союзники и другие страны начнут сомневаться в нашей решимости гарантировать, что Россия не сможет добиваться военного преимущества за счет нарушения условий ДРСМД», заявил Эспер.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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