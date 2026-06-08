Пентагон запустил программу создания аккумуляторов для военной техники с высокой плотностью энергии

Исследовательское агентство Пентагона DARPA запустило (https://defence-blog.com/darpa-launches-program-to-build-next-gen-military-batteries/)новую программу ExPEDitions, целью которой является создание аккумуляторов для военной техники с плотностью энергии в 5-10 раз выше современных решений.

В первую очередь разработка ориентирована на беспилотники, наземные роботизированные платформы, средства связи и другую технику, где дальность работы и автономность напрямую ограничиваются возможностями батарей.

Уже через 18 месяцев участники программы должны продемонстрировать аккумуляторы с удельной энергоемкостью более 1 кВт-час на килограмм, а к завершению проекта этот показатель должен превысить 2 кВт-час/кг.

Для сравнения, современные литий-ионные батареи обычно находятся на уровне нескольких сотен ват-час/кг, поэтому речь идет не об эволюционном, а о революционном и качественном скачке характеристик.

Военные требуют батареи, которые смогут выдерживать более 5000 циклов зарядки, быстро восполнять запас энергии и одновременно обеспечивать высокий уровень отдачи мощности для маневренных беспилотников и другой техники.

В основе программы лежат наработки по углеродно-воздушным аккумуляторам, теоретическая энергоемкость которых превышает 3 кВт-час/кг.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/97480

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