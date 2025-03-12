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«Передані Україні F-16 – старі та не можуть змагатись з російськими СУ-35», – Юрій Ігнат

«Передані Україні F-16 – старі та не можуть змагатись з російськими СУ-35», – Юрій Ігнат

Начальник управління комунікацій Командування повітряних сил ЗСУ пояснив, що росія використовує керовані авіабомби, які скидають із безпечної відстані, і українським літакам треба вміти їх зупиняти.

Потрібно комплексний підхід з наземних систем ППО, засобів РЕБ, повітряний радар було б ідеально, якби у нас був, як нам вже обіцяли. Ну і також бортовий РЛС наших літаків і засоби враження, тобто ракети класу «повітря-повітря».

За його словами, передані західними партнерами F-16 застарі для повноцінного змагання з російськими літаками.

Джерело: https://t.me/smolii_ukraine/97003

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