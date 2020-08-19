Передумови, причини та концептуальні підходи до вирішення проблеми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для студентів – МОН готує проєкт концепції державної програми

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції державної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання студентів закладів вищої освіти на 2021-2025 роки».

Мета Концепції – визначити передумови, причини та концептуальні підходи до вирішення проблеми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для студентів закладів вищої освіти в Україні.

Проєкт розроблений на виконання Закону України «Про вищу освіту», пункту 2 статті 2 Указу Президента України № 210/2020 «Про вдосконалення вищої освіти в Україні» та ґрунтується на результатах аналізу стану і проблем забезпеченості гуртожитками студентів закладів вищої освіти.

Сьогодні на балансі закладів вищої освіти, що перебувають у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки, знаходиться 1 тис 246 гуртожитків загальною площею 5248,1 тис м2. За приблизними оцінками, до 90% цієї категорії гуртожитків потребують капітального або поточного ремонту, близько 10% – знаходяться в аварійному стані. Більшість із гуртожитків побудовані у 1960-70-х роках і не відповідають сучасним стандартам якості житла. Частина гуртожитків знаходиться далеко від навчальних корпусів. Актуальним залишається питання облаштування доступності гуртожитків для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Документ визначає такий перелік ключових проблем, які потребують розв’язання:

● недостатнє забезпечення студентів закладів вищої освіти, зокрема в університетських центрах, місцями у гуртожитках відповідно до їхніх потреб;

● невідповідність стану основної кількості приміщень гуртожитків сучасним стандартам якісного житла;

● зношена та застаріла інфраструктура гуртожитків;

● відсутність енергоощадних технологій експлуатації гуртожитків;

● відсутні або застарілі системи протипожежної безпеки гуртожитків;

● відсутність забезпечення гуртожитків відповідно до будівельних стандартів конструкціями доступу до приміщень осіб з інвалідністю;

● недостатнє оснащення гуртожитків новими і сучасними меблями;

● відсутність в гуртожитках умов для дистанційного та онлайн-навчання (доступу до інтернету, відповідно обладнаних приміщень);

● відсутність в гуртожитках умов для якісного дозвілля студентів;

● відсутність у переважній більшості гуртожитків необхідних умов для проживання студентських (молодих) сімей;

● відсутність належного забезпечення гуртожитків лічильниками для збалансованої оплати комунальних послуг студентами.

Об’єктивними причинами виникнення зазначених проблем є:

● інерційний вплив радянського підходу до організації студентських гуртожитків, що включає низькі стандарти життя, нехтування приватним простором людини;

● обмежена кількість ресурсів у закладів вищої освіти для будівництва та утримання гуртожитків;

● тривале застосування економічно необґрунтованих тарифів за проживання у гуртожитках;

● відсутність гуртожитків у переміщених закладів вищої освіти.

Стратегічна мета реалізації програми полягатиме у проведенні поступової реконструкції та капітального будівництва, спрямованих на збільшення кількості гуртожитків, що відповідають вищим стандартам якості. Насамперед передбачається здійснення таких завдань, як капітальний ремонт покрівель, фасадів, місць загального користування, електромереж, систем водовідведення та каналізації, модернізація засобів протипожежної безпеки, заміна вікон та впровадження енергоощадних технологій, встановлення пандусів у тих гуртожитках, які цього потребують.

Зауваження та пропозиції до проєкту Концепції приймаються до 01 вересня 2020 року на електронну адресу panych@mon.gov.ua

Источник: mon.gov.ua

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