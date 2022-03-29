Переговори у Стамбулі: Кулеба визначив мінімум та максимум для України

Черговий раунд переговорів між українською та російською делегацій має відбутися сьогодні в Стамбулі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про плани української сторони на цьому етапі. Про це повідомляють Факти ICTV.

За словами Кулеби, програма-мінімум – розв’язання гуманітарних питань, програма-максимум – припинення вогню та досягнення стабільної домовленості щодо завершення ворожих обстрілів в Україні.

Міністр зазначив, що на попередніх раундах переговорів між Україною та Росією за жодним пунктом сторони не досягли повної домовленості.

Українська сторона не відмовлятиметься від суверенітету, територій та людей, переконаний Дмитро Кулеба. Україна наполягатиме на збереженні життів мирних жителів та території нашої держави.

Очільник МЗС додав, що якщо Росія знову говоритиме мовою ультиматумів та пропагандистських штампів, сторони роз’їдуться та не досягнуть жодних домовленостей.

Кулеба порадив членам української делегації нічого не пити, не їсти та не торкатися поверхонь під час переговорів. Станом на сьогодні сторони не домовилися щодо жодного з принципових для України пунктів.

Агентство Телевидения Новости