Переговори з Росією можливі тільки після її поразки в Україні. Британія

Глава МЗС Британії Ліз Трасс вважає, що мирні переговори з Росією потрібно вести тільки після її поразки в Україні.

Як повідомляє кореспондент “Європейської правди” з Мадрида, про це Трасс сказала під час публічного форуму НАТО, який відбувається на полях саміту в іспанській столиці.

“Нам необхідно забезпечити поразку Росії в Україні. Це необхідно для європейської безпеки, свободи та демократії. Це єдиний спосіб, у який можна досягти тривалого миру в Європі”, – сказала Ліз Трасс.

Вона відзначила, що не вважає можливим вести переговори з Росією у ситуації, коли її війська залишаються в Україні.

“Є люди, які говорять, що є можливості для переговорів зараз у той час, як Росія ще в Україні. Але я думаю, що це принесе фальшивий мир. Це призведе до подальшої агресії у майбутньому. Ми повинні вивчити уроки минулого – помилки мінського протоколу, до прикладу, який не зміг забезпечити тривалий мир у регіоні”, – зазначила глава МЗС Британії.

Вона підкреслила, що “ми повинні спершу перемогти Росію, а потім вести переговори”.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон раніше попередив, що країни G7 та союзники по НАТО не повинні заохочувати Україну погоджуватися на невигідні умови миру у той час, як жорстока війна Росії затягується.

Війна в Україні може закінчитися будь-якої миті, якщо президент РФ Володимир Путін припинить бомбардування. Поки ж робити прогнози щодо тривалості війни не можна.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на “Ліга.нет”.

За її словами, ніхто не знає, коли закінчиться війна Росії проти України, це питання залишається відкритим.

“Це може закінчитися завтра, коли президент Росії припинить бомбардування. Ми зробимо все, щоб Україна залишалася суверенною державою і щоб вся країна могла жити у мирі та свободі”, – сказала Бербок

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