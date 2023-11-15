Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в первой половине 2024 года, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины отметил, что до конца года ждать открытия переговоров с ЕС не стоит, так как в 20-х числах декабря по случаю Рождества «уже все празднуют и в отпусках».

«Мы говорим о начале переговоров непосредственно – сейчас должен дипломатично сказать – уже в начале следующего года, но в начале в широком понимании, а не на первый месяц», – пояснил он.

И добавил, в отчете Еврокомиссии говорится, что они представят еще один отчет по Украине до марта 2024.

Джерело: https://t.me/u_now/118257

Новости портала «Весь Харьков»