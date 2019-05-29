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Переименование областей. Комитет ВР поддержал законопроекты

Переименование областей. Комитет ВР поддержал законопроекты

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует Верховной Раде Украины предварительно принять проекты законов о внесении изменений в ст.133 Конституции Украины о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей.

Данные законопроекты предлагают переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую, а Днепропетровскую – в Сичеславскую.

Законопроекты соответствуют Основному закону, о чем свидетельствуют выводы Конституционного суда.

Напомним, 6 февраля Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции, предполагающий переименование Кировоградской области в Кропивницкую, а 3 апреля признал соответствующим статьям 157 и 158 Конституции Украины законопроект относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

 

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