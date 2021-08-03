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Перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ

Перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ

Відповідно до вимог пункту 4 Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1231 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1151), Міністерство фінансів України публікує перелік уповноважених банків станом на 01.08.2021.

На сьогодні уповноваженими є 44 банки.

Перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ

1. АТ «Ощадбанк»

2. АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

3. АТ АБ «Укргазбанк»

4. АТ «Укрексімбанк»

5. АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»

6. АТ «КБ «АКОРДБАНК»

7. АТ «АКЦЕНТ-БАНК»

8. АТ «АЛЬФА-БАНК»

9. АТ «Банк Альянс»

10. АТ «БАНК ВОСТОК»

11. АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

12. АТ «Банк Кредит Дніпро»

13. АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

14. АТ КБ «Глобус Банк»

15. АТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ»

16. АТ «Ідея Банк»

17. АТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

18. АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

19. АТ «АКБ «КОНКОРД»

20. АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»

21. АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

22. АТ «КРЕДОБАНК»

23. АТ «КРИСТАЛБАНК»

24. АТ АКБ «Львів»

25. АТ «МЕГАБАНК»

26. АТ «МЕТАБАНК»

27. АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

28. АТ «МОТОР-БАНК»

29. АТ «МТБ БАНК»

30. АТ «ОТП Банк»

31. АТ АБ «ПІВДЕННИЙ»

32. АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

33. АТ «ПОЛІКОМБАНК»

34. АТ «Полтава-банк»

35. АТ «ПРАВЕКС БАНК»

36. АТ «ПроКредит Банк»

37. АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

38. АТ «АКБ «РАДАБАНК»

39. АТ «Райффайзен Банк»

40. АТ «ТАСКОМБАНК»

41. АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»

42. АТ «УкрСиббанк»

43. АТ «Універсал Банк»

44. АТ «Юнекс Банк»

Источник: mof.gov.ua

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