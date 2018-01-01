Перемога 2017

Цього разу я не став виділяти 7 чи 9 основних перемог. Я виписав все що відмітив у зрадатижня_перемогатижня і розбив їх на групи.От що вийшло.

НАУКА

Житель Харкова і співзасновник стартапу GitLab Дмитро Запорожець потрапив до списку Forbes 30 кращих молодих інноваторів світу.

Молоді українські дослідники вже отримали понад 160 патентів на винаходи в галузі комп’ютерних, технічних і природничих наук, а також у фізиці й астрономії.

Український науковець Марина В’язовська отримала “Премію Салема 2016” – престижну математичну премію. Комісія присудила премію В’язовській за її відкриття світового рівня.

Українська школярка з Харкова Ольга Шевченко здобула перемогу на щорічній Європейській математичній олімпіаді для дівчаток, яка відбувалася у швейцарському Цюриху.

Український школяр Антон Ципко здобув золото на міжнародній олімпіаді з інформатики.

КУЛЬТУРА

Уряд виділив кошти на перепоховання Олександра Олеся. Останки Олександра Олеся перепоховано на території Лук’янівського кладовища в Києві.

Рада ввела квоти на українську мову в телеефірі. На загальнонаціональних і регіональних каналах частка української мови має становити не менше 75%, на місцевих – щонайменше 60%.

Упродовж останніх років тираж російськомовних видань в Україні впав у два рази. Про це свідчать дані державної наукової установи “Книжкова палата України імені Івана Федорова”.

У Франкфурті на книжковому ярмарку українські книги визнали одними з найкрасивіших.

В Україні набув чинності закон про підвищені мовні квоти на радіо. В ефірі радіостанцій має бути не менше 30% україномовних творів.

У 2017 році в Україні відбулась прем’єра низки різножанрових стрічок. Зокрема, фентезі “Сторожова застава”, комедія “DZIDZIO контрабас”, військова драма “Кіборги”, яка встановила рекорд для національних фільмів у вітчизняному прокаті за касовими зборами, а також документально-ігровий драматичний фільм “Рівень чорного”, який висунули від України на “Оскар”.

АВІАЦІЯ І КОСМОС

Український “Руслан” доставив у зону вічної мерзлоти найбільший авіадвигун для ремонту Boeing, що зламався.

Міжнародна рада аеропортів ACI EUROPE включила Харківський аеропорт у рейтинг “повітряних воріт” Європи в 2016 році, що найбільш успішно розвиваються.

Вантажний літак Ан-132Д здійснив перший переліт з Києва до Гостомеля. У літаку немає жодної деталі з Росії, розгорнуто міжнародну співпрацю з партнерами з США, Канади, Великобританії, Німеччини, Франції та інших країн. Літак Ан-132D здійснив перший політ на авіашоу Le Bourget 2017.

Український літак АН-2-100 встановив два світовий рекорд. Він злетів на висоту 2700 м із вантажем 3200 кг. Також АН-2-100 подолав на максимальній швидкості для свого класу літаків відстань з Польщі до Запоріжжя.

У Стамбулі українські пілоти наосліп посадили літак під час урагану. Пілоти інших літаків блимали фарами і просто приходили на борт потиснути руку.

Українського військового льотчика, полковника Олександра Оксанченка було визнано найкращим на міжнародному авіапоказі “Czech International Air Fest-2017” у Чехії.

Український “Руслан” здійснив доставку вантажів у постраждалу від урагану “Ірма” Гваделупу.

З Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США) провели успішний пуск модернізованої ракети-носія середнього класу Antares-230. У рамках програми “Antares” українська сторона виконала увесь комплекс poбіт з проектування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступені для PH, замовленої Національним кocмiчним агентством США.

Державний концерн “Антонов” представив два транспортних літаки в міжнародному салоні Dubai Air Show – прототип багатоцільового легкого транспортного літака Ан-132Д та військово-транспортний літак короткого злету та посадки Ан-70.

ВІЙНА

Командира підрозділу бойовиків “Сомалі” Михайла Толстих, відомого під прізвиськом Гіві, убито в контрольованому бойовиками Донецьку. за 2 роки знищено 17 ватажків російських терористів на Донбасі.

Російські Mail.ru, Яндекс, ВКонтакте й Однокласники потрапили в санкційний список РНБО. Загалом у списку санкцій України 1 228 фізичних осіб та 468 юридичних.

Рада ухвалила за основу законопроект про деокупацію Донбасу без згадки про мінські угоди. Також рада продовжила особливий статус Донбассу.

Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 13 вересня 2017 року “Про Ставку Верховного Головнокомандувача”.

ЗБРОЙНІ СИЛИ

Підприємства-учасники Державного концерну “Укроборонпром” передали 15 903 одиниці озброєння та військової техніки для української армії за період від липня 2014 по липень 2017 рр.

Військовослужбовці ЗСУ отримали перші збільшені виплати на першій лінії оборони додатково 10 тисяч гривень, на другій — 4,5 тисячі гривень. З першого вересня заробітна плата військовослужбовців, які проходять службу в зоні АТО на сході України, становить мынымум 17 тис. грн.

В ЗСУ підготували дев’ять батальйонів, сумісних з військами країн НАТО.

Високомобільні війська стали Десантно-штурмовими військами. День десантника перенесено на 21 листопада. Також українські десантники отримали нову форму, у якій блакитні берети замінили на бордові – марун.

На військовому полігоні у Дівичках Київської області відбулися успішні військові випробування боєприпасів, вироблених на українських підприємствах. Ідеться про найдефіцитнішу групу: 152-мм снаряди, гранати (ВОГ) для АГС і 60-мм міни для нових українських мінометів.

Проект Державного бюджету на 2018 рік передбачає виділення Збройним силам України 86 мільярдів гривень, що майже на 25% більше, ніж цьогоріч.

МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ

Рада ЄС схвалила безвізовий режим для українців. З початку дії безвізу з країнами ЄС 355 000 українців скористалися перевагами спрощеної системи.

Україна отримала ратифіковану Угоду про асоціацію з ЄС.

В Києві відбувся парад до Дня Незалежності за участі військових НАТО. Гостями параду були міністри оборони США, Польщі, Туреччини, Латвії, Литви, Румунії, Естонії, Грузії, Молдови, Чорногорії та заступник міністра оборони Великої Британії.

ЗАКОНОДАВСТВО

Президент України Петро Порошенко підписав закон, яким скасовується обов’язковість використання печатки юридичними особами та фізичними особами-підприємцями.

Президент підписав закон про амністію, який поширюється на учасників АТО. Під амністію підпадають учасники бойових дій, які захищали суверенітет і територіальну незалежність країни та які не вчинили тяжких злочинів.

В Україні почав роботу новий Верховний суд. Також набрали чинності нові редакції Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства. У Європейській комісії назвали “надзвичайно прозорим” процес відбору суддів до Верховного суду України.

ЕКОНОМІКА

У Львівській області відкрили сонячну електростанцію. Електростанція виробляє близько 11 млн кВт/год на рік.

В Україні вперше продали державний банк. Китайська біржа Bohai Commodity купила державний Український банк реконструкції та розвитку.

За перше півріччя 2017 року обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній зросли порівняно з відповідним періодом 2016 року на 39,8% та склали 4,5 млн. осіб.

На Закарпатті завершили будівництво Бескидського туннелю.

За рік МВФ Україна виплатила близько 1,3 млрд доларів. При цьому Україна отримала протягом року від МВФ один транш на один млрд доларів.

Державне підприємство “Електричні системи”, що входить до складу Держконцерну “Укроборонпром” після перевірки американською компанією Daimle стало офіційним постачальником комплектуючих для продукції Mercedes.

Україна вперше потрапила до двадцятки кращих газових хабів Європи за рейтингом Європейської асоціації газових трейдерів (EFET), де посіла 18 місце.

ДОСЯГНЕННЯ

Українська збірна у двобої з Росією виборола “золото” на Битві Націй.

В Києві пройшло Євробачення.

Київрада перейменувала проспект Ватутіна на честь Романа Шухевича.

За результатами глобального дослідження Індекс соціального розвитку, який розробила американська неурядова організація Social Progress Imperative, Україна зайняла 64-е місце за рівнем життя серед 128 країн світу, обійшовши Росію, яка посіла 67-ме.

Рейтингове агентство Moody’s Investors Service вперше за майже два роки змінило суверенний рейтинг України зі стабільного на позитивний. Також агенція підвищила рейтинги шести українських банків. До рівня “Caa2” з позитивним прогнозом підвищено рейтинг націоналізованого “Приватбанку”, державних “Ощадбанку” і “Укрексімбанку”. Рейтинг “Райффайзен Банку Аваль” підвищено до рівня “Caa1” з позитивним прогнозом, банку “Південний” – до “Caa3” з позитивним прогнозом, “Промінвестбанку” – до “Caa2” зі стабільним прогнозом.

Україна піднялася на чотири позиції в рейтингу Doing Business. Тепер Україна 76-та серед 190 країн.

Україна піднялася у рейтингу “Оподаткування 2018” на 43 позицію зі 190 країн порівняно з 84 місцем за результатами в рейтингу “Оподаткування 2017”.

ОСВІТА

До світового рейтингу університетів The QS World University Rankings потрапили шість українських вищих навчальних закладів. Найкращу позицію серед українських ВНЗ посів Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Він знаходиться у проміжку 401-410 місць. Другим від України став Київський національний університет імені Тараса Шевченка з позицією 411-420.

В Україні почав діяти закон про освіту. Раніше міністри закордонних справ Болгарії, Греції, Румунії та Угорщини заявили, що занепокоєні прийняттям в Україні нового закону.

СУДИ

Компанія “Газпром експорт”, яка є дочірнім підприємством російського «Газпрому», відшкодувала Україні 1,7 млн грн несплачених податків.

Одеський нафтоперегонний завод повністю перейшов у власність держави.

Суд повернув державі мисливські угіддя, якими незаконно користувався син Пшонки.

Київський апеляційний господарський суд визнав недійсними договори, за якими урядова резиденція “Межигір’я” вибула у 2007 році з державної власності.

Генеральна прокуратура України повернула територіальній громаді Києва понад 102 га земель зони охоронюваного ландшафту Національного музею архітектури та побуту України – «Пірогово».

Суд повернув у власність держави компанію «Укртелеком».

НАК “Нафтогаз” виграв Стокгольмський арбітраж проти російського “Газпрому” за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями.

СВОЇХ НЕ КИДАЄМО.

Засуджених в окупованому Криму представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова видали турецькій стороні. Жодних прохань про помилування кримськотатарські лідери не підписали. Кримськотатарські лідери прибули в до Києва.

74 українські заручники були звільнені з полону бойовиків. В аеропорту Борисполя звільнених з полону зустрічали українські громадяни.

Як на мене – не самий поганий був рік.

Наступний мусить бути іще кращій.

З Новим роком читачі!

Источник: tverezo.info

Автор: Дмитро Вовнянко

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