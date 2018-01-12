Пересечение КПВВ на Донбассе и в Крыму: статистика МинТОТ

В 2017 году на линии соприкосновения на Донбассе оформили 11 миллионов 331,6 тысячи человек, на административной границе с Крымом — 2 миллиона 513,3 тысячи, приводят статистику в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц.

Основная нагрузка пришлась на август: на востоке — около 1 миллиона 188 тысяч, в Крыму — почти 360 тысяч.

В декабре на линии соприкосновения в обоих направлениях оформили 1 миллион 84 тысячи человек, из них 854,1 тысячи на КПВВ в Донецкой области, 230,3 тысячи — в Луганской. На временно неподконтрольную территорию выезжали 557,1 тысячи раз, в обратном направлении — 527,2 тысячи.

Больше всего были загружены контрольные пункты «Марьинка» (264 тысячи) и «Майорское» (261,4 тысячи). На КПВВ «Станица Луганская» оформили 230,3 тысячи человек, на «Новотроицком» — 202,6 тысячи, на «Гнутово» — порядка 126 тысяч.

По сравнению с ноябрём, мирные жители стали чаще пересекать линию соприкосновения: в Донецкой области — на 5,1% и в Луганской — на 2,77%.

«По сравнению с январём 2017 года пропускная способность КПВВ выросла почти вдвое», — отметили в министерстве.

На неподконтрольные территории на востоке через КПВВ «Новотроицкое» доставили 777,3 тонны гуманитарных грузов: 341,5 тонны продуктов, 379, 9 тонны стройматериалов, 25,6 тонны медпрепаратов и оборудования.

Админграницу с оккупированным Крымом в декабре в обоих направлениях пересекли 167,5 тысячи человек. Из них 82,7 тысячи въехали на полуостров, 84,4 тысячи — выехали. Чаще всего — на КПВВ «Каланчак» — 79,4 тысячи. Через «Чонгар» проехали 75,8 тысячи, через «Чаплинку» — 12,3 тысячи.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины