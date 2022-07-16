Переселенці, які повертаються додому, мають упродовж 3 днів позбутися статусу ВПО

На сьогодні у Харківській області зареєстровано близько 232 тис. внутрішньо переміщених осіб, які стали на облік після 24 лютого. Більшість із них - це люди, які мігрують у межах області.

Про це повідомив директор Департаменту соціального захисту населення ХОВА Юрій Шпарага в інтерв’ю МГ “Об’єктив”.

За його словами, кількість ВПО на Харківщині продовжує зростати. Зокрема, протягом минулого тижня на облік стало ще близько 8 тис. осіб. Переважно це жителі області, які евакуюються з тимчасово окупованих територій.

“Для отримання довідки ВПО та грошової допомоги від держави, необхідно звернутися до управління соцзахисту населення, ЦНАПу або старостату за новим місцем перебування. Інший шлях – це зареєструватися через додаток “Дія”. Для дорослих передбачено виплати – 2 тис. грн, для дітей і осіб з інвалідністю – 3 тис. грн. Важливий аспект – треба подати 2 заяви: на реєстрацію і на виплату”, - зауважив Юрій Шпарага.

Також він нагадав, що допомогу від держави отримують і ті особи, які переїхали в межах міста, наприклад, з Північної Салтівки до більш спокійного району Харкова.

При цьому, якщо людина вирішує повернутися додому, її довідку ВПО має бути скасовано.

“Протягом 3 днів ви повинні звернутися до органу, який видав вам довідку про ВПО, щодо її скасування. В іншому випадку це буде неправомірна виплата і, звичайно, вона підлягає поверненню”, - підкреслив директор Департаменту.

Так само необхідно звернутися до органу соцзахисту, якщо внутрішньо переміщена особа не повертається додому, але змінює своє місце проживання. У такому разі потрібно протягом 10 днів перереєструватися на новому місці, щоб виплати були продовжені.

Юрій Шпарага закликав громадян не зловживати допомогою для ВПО, оскільки всі випадки неправомірних виплат фіксуються.

“Людина, наприклад, проживаючи в селі, реєструється в райцентрі, потім повертається до свого села і проживає постійно в своєму будинку, але отримавши статус ВПО. Я просив би цих громадян схаменутися, тому що все це буде виявлено і треба буде повертати кошти, щоб відшкодувати збитки державі”, - зауважив директор Департаменту.

Джерело: https://t.me/kharkivoda/5915

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