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Переселенці отримають 10 мільярдів від міжнародних організацій – Мінсоц

Переселенці отримають 10 мільярдів від міжнародних організацій – Мінсоц

Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо забезпечення додаткових грошових виплат переселенцям із найуразливіших категорій.

Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю УНІАН, передає пресслужба відомства.

Вразливі групи населення виділили ще під час пандемії COVID-19 у результаті ретельного аналізу, сказала міністр. Це багатодітні сім'ї, сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, люди похилого віку з низькими доходами. Кожною з категорій опікується та чи інша міжнародна організація та надає їм грошову виплату.

"Про проведення додаткових до державних грошових виплат ми домовилися з такими міжнародними організаціями, як ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Всесвітня продовольча програма, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародна організація з міграції".

Зараз узгоджено програми на загальну суму 9,6 млрд гривень", – сказала Лазебна.

За її словами, за рахунок цих коштів понад 2 млн осіб, які постраждали внаслідок війни, отримають виплати у розмірі від 2200 до 2500 гривень на місяць протягом 1-3 місяців.

Источник: epravda.com.ua

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