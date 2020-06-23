Перевірки дотримання карантинних вимог на транспорті здійснюватимуться постійно, - Владислав Криклій

Укрзалізниця продовжує запускати додаткові приміські поїзди по Україні, тривають перевірки дотримання карантинних вимог на транспорті. Відтак, з 23 червня розпочнеться курсування 27 приміських поїздів по регіональній філії «Південно-Західна залізниця». А з 24 червня відновлять свою роботу ще 23 потяги по філії «Південна залізниця». Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

«Ми будемо збільшувати кількість транспорту, виходячи з можливостей, але закликаємо всіх пасажирів обов’язково дотримуватися необхідних протиепідемічних вимог, зокрема, масочного режиму та дезінфекції. Перевірки дотримання цих правил на транспорті здійснюватимуться постійно», - наголосив Міністр.

Відповідно до доручення Прем'єр-Міністра України Дениса Шмигаля відбулися перевірки дотримання карантинних норм у приміських поїздах Південно-Західної залізниці. Участь у них взяли виконавчий директор філії «Південно-Західна залізниця» Артем Миронович та директор з пасажирських перевезень Олександр Толкачов.

Відтак, всі поїзди, що курсують столичною магістраллю, проходять посилену дезінфекцію поверхонь в оборотних депо. Додатковий контроль на турнікетах дозволяє провести температурний скринінг пасажирів, нагадати їм про обов'язкове носіння маски та пропонує скористатися антисептиком. Кожний потяг супроводжується стрільцями воєнізованої охорони, які постійно слідкують за дотриманням порядку та карантинних вимог у кожному з вагонів. У разі відмови пасажира виконувати їх, на найближчій станції викликається поліція і складається протокол.

Окрім приміського залізничного транспорту, Міністерство інфраструктури України доручило посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм при перевезенні пасажирів на міському транспорті, а також на автотранспорті приміського і міжобласного сполучення.

«Ми закликаємо пасажирів виконувати всі необхідні норми безпеки під час проїзду. Це дотримання дистанції, обов'язкове носіння маски чи респіратора. А в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби залишайтесь вдома», - додав Владислав Криклій.

Источник: mtu.gov.ua

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