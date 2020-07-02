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Перевірки товарно-транспортних накладних з перевезення вантажів автотранспортом посиляться, - Владислав Криклій

Перевірки товарно-транспортних накладних з перевезення вантажів автотранспортом посиляться, - Владислав Криклій

Сьогодні, 1 липня, на своєму засіданні Уряд схвалив протокольне рішення, яким доручив Міністерству фінансів спільно з Державною фіскальною службою, Міністерством інфраструктури та Укртрансбезпеки з 1 липня по 30 вересня цього року забезпечити проведення посилених заходів перевірки товарно-транспортних накладних з перевезення вантажів автотранспортом (за місцем провадження діяльності вантажовідправника). Про результати проведених заходів відповідні відомства та служби мають поінформувати Кабінет Міністрів до 31 жовтня. Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

“Збереження доріг від передчасного руйнування вантажівками – не менш важливе завдання, ніж їх безпосереднє будівництво, яке поставив перед нами Президент. Інспектори Укртрансбезпеки працюють цілодобово, щоб забезпечити дієвий габаритно-ваговий контроль. Сьогоднішнім рішенням Уряд посилює перевірки товарно-транспортних накладних з перевезення вантажів автотранспортом. Це дозволить зменшити системні порушення вагових норм при перевезенні вантажів”, - зазначив Владислав Криклій.

Крім цього, з метою проведення дієвого габаритно-вагового контролю Міністерству інфраструктури спільно з Укравтодором, Укртрансбезпеки та Нацполіцією доручено забезпечити встановлення дорожніх знаків для обмеження руху надмірно завантажених транспортних засобів на дорогах загального користування державного значення. Кабінет Міністрів має бути поінформований щодо переліку ключових маршрутів руху надмірно завантажених транспортних засобів із їх проходженням через місця проведення ГВК (з нанесенням на інтерактивну мапу).

Источник: mtu.gov.ua

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