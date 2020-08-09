Перезапуск ЄДР жодним чином не позначиться на строках розгляду документів, поданих для державної реєстрації політичних партій

До 16 серпня 2020 року Єдиний державний реєстр не працюватиме (для користувачів будуть доступні тільки окремі послуги): у цей період відбуватиметься оновлення його технічної складової. Водночас те, що перезапуск ЄДР припав на розпал виборчої кампанії, жодним чином не позначиться на строках розгляду документів, поданих суб’єктами виборчого процесу для державної реєстрації. На цьому наголосила заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук.

«Міністерство юстиції і його міжрегіональні управління доклали максимум зусиль, аби всі документи, які надійшли, були розглянуті вчасно, до періоду введення в експлуатацію нового програмного забезпечення Єдиного державного реєстру. З 17 серпня 2020 року, після запуску нового ЄДР, усі процедури в сфері державної реєстрації політичних партій будуть проводитися в штатному режимі», — зазначила вона.

Нагадуємо представникам політичних сил, що державна реєстрація політичних партій здійснюється Міністерством юстиції України, а структурних утворень політичних партій — міжрегіональними управліннями Мін’юсту.

Строки розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становлять:

— до 30 робочих днів — для політичних партій (у разі необхідності можливе продовження строку додатково до 15 робочих днів);

— до 10 робочих днів структурних утворень політичних партій.

При цьому законодавством передбачена можливість проведення державної реєстрації у скорочені строки:

— протягом 20-ти або 15-ти робочих днів — для змін до відомостей про політичну партію;

— протягом 7-ми або 5-ти робочих днів — для структурного утворення політичної партії як юридичної особи.

«З метою забезпечення належного виборчого процесу Міністерство юстиції постійно комунікує і співпрацює із Центральною виборчою комісією. Ми вже надали ЦВК відомості щодо зареєстрованих політичних партій та їхніх структурних утворень, а також офіційне роз’яснення про те, що місцеві організації політичних партій, які зареєстровані до встановлення нового адміністративно-територіального устрою України, можна вважати такими, що поширюють свою діяльність на відповідні новоутворені адміністративно-територіальні одиниці», — повідомила Ольга Оніщук.

Для забезпечення належного висування та реєстрації кандидатів на місцевих виборах Мін’юст поінформує ЦВК та відповідні територіальні виборчі комісії про зареєстровані місцеві (обласні, районні, міські, районні у містах) організації партій та їх структурні утворення у межах відповідних регіонів України за 35 днів до дня голосування.

Источник: minjust.gov.ua

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