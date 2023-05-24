Перлы русских пропагандистов

● "Депутат ГД от ЕР" Евгений Федоров:

Суверенитет важнее, чем территориальный контроль.

Мы возвращаем некоторые территории: Запорожье, Херсон, Донецк, Луганск, до этого Крым. Но мы не понимаем, что суверенитет ещё важнее, чем территории! Вот этот момент в обществе ещё не созрел.

● "Политолог" Сергей Михеев:

Разговоры о нашей доброте и нежности остальной мир воспринимает как слабость.

● "Писатель" Александр Проханов:

Русская культура, очнувшись от удара либеральной кувалды, медленно, в гематомах и ссадинах, встаёт с одра. И один за другим исчезали Навальный, "Мемориал", "Эхо Москвы", центр Карнеги. Всё больше интеллигентов с проклятьями убегало из России.

● "Депутат ГД от ЕР" Евгений Федоров:

Можно ли победить в СВО под Артемовском? Нельзя! Как победить? Договориться с США, что они не будут лезть на нашу территорию под угрозой их территории. Но для этого надо преодолеть сопротивление правящего класса в Москве, который проамериканский.

● "Протоиерей" Андрей Ткачев:

Российское телевидение — самый главный враг Российского государства!

● "Протоиерей" Петр Гурьянов:

Те, кто слишком увлекается снами, находятся в большой опасности, потому что через сны человеком может начать руководить диавол. Диавол начнет показывать определенные образы, а результатом может стать духовная смерть.

● "Философ" Александр Дугин:

Царьград, Спас — вот, что должно заменять все остальное телевидение. Могут сказать, что это будет скучно, и люди это не будут смотреть. Ну если не хотят смотреть, пусть тогда огород возделывают, на фронт идут или маскировочные сети плетут. Привыкнут.

● "Священник и актер" Иоанн Охлобыстин:

Пора, ребята, рубить кабеля и закрывать Ютуб! С той стороны нам противостоит изощренный в искусстве вранья противник, сам когда-то ставший жертвой этого вранья и оттого не ведающий жалости, как его истинный господин — Дьявол.

● "Член правления «Клуба рассерженных патриотов», военврач" Юрий Евич:

Уехавшие россияне - это «мусор», и именно их нужно было отправлять на мясные штурмы вместо настоящих патриотов

● "Ветеран госслужбы, член ЦС МОО «Русское Собрание»" Андрей Сошенко:

Мудрый Махмуд Аббас предупреждал о вредительнице Пугачёвой ещё в 1988 году. Палестинцы уже тогда знали, кто такая Алла Пугачёва для СССР и для Палестины, и предупреждали об этом органы управления СССР.

● "Военный эксперт" Игорь Пшеничников:

Дата ядерной войны названа: для мировой элиты экстренно строится "остров спасения". Глобалистские элиты США могут затеять мировую ядерную войну, чтобы обнулить все свои долги и грехи перед миром.

● "Народный губернатор ДНР, член правления Клуба рассерженных патриотов" Павел Губарев:

От евреев одни беды, женщины это обезьяны, Белоруссия и Казахстан это Россия, а антивоенные настроения надо подавлять террором. Будем придерживаться этих взглядов - победим!

● "Депутат ГД" Виталий Милонов:

Вейпы - это дудки дьявола. Вы будете умирать в счастье, окутанные клубами вкусного, пахнущего газировкой, дыма!

● "Протоиерей" Андрей Ткачёв:

Чтобы украинцам не ложиться сотнями тысяч в безымянные могилы, всего-то нужно было измельчить майданную сволочь в порошок.

● "Научный сотрудник Издательского совета Московской Патриархии РПЦ" Сергей Арутюнов:

Россия в СВО сегодня спасает не только себя, но и США, удерживая их от самоубийственного братоубийства. Белая раса уникальна, и скоро её придётся заносить в Красную Книгу, если не в Чёрную.

● "Святейший Патриарх" Кирилл:

Взаимодействие Православия с исламом может обеспечить создание фронта борьбы за выживание человеческой цивилизации. Для этого создана Группа стратегического видения "Россия — исламский мир", и Русская Православная Церковь активно участвует в ее работе.

● "Политолог, Землячество Донбассовцев в Москве", Руслан Мармазов:

Русские люди от природы своей добры. Вот и по Украине российская армия перемещается максимально осторожно, на цыпочках буквально. Чтобы как можно меньше разрушить. Все время украинской стороне даются шансы одуматься.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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