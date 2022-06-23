23.06.2022 19:13
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Перші американські HIMARS вже в Україні: які території у зоні ураження
Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну, повідомив Олексій Резніков
Міністр подякував голові Пентагону Ллойду Остіну «за ці потужні інструменти» та наголосив, що «літо буде спекотним для російських окупантів. І останнє для декого з них».
Канал UA War Infographics представив мапу окупованих територій України продемонстрував, які потрапляють до зони ураження HIMARS.