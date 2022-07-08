Перші безпілотники «Армії дронів» уже відправили на фронт

Перша партія безпілотних літальних апаратів, надісланих на потреби Збройних сил України в межах проєкту "Армія дронів", уже відбула на фронт.

Як передає Укрінформ, про це віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.

"Сьогодні перша партія дронів, які ви надіслали нам у межах Армії дронів, вже відправилася на фронт до ЗСУ", – написав він.

Федоров зауважив, що найбільше вражає "навіть не єдність українців у бажанні віддати свій дрон на допомогу армії, бо єдність українців вже стала легендою. А те, що ви докладаєте до дронів листи. Написані від руки. З побажанням перемоги, з описом дрона або своєю історією".

"Сьогодні ми отримали такі листи від Поліни і Микити. Поліні 12 років. Микиті — 14. Поліна переживає, чи достатньо хороший її дрон, щоб наблизити перемогу України. Микита хоче працювати з нами над проєктом, щоб бути корисним. Це надзвичайно", – зазначив міністр.

Федоров наголосив, що внесок кожного цінний. "Хто жертвує 10 гривень і мільйон гривень! Ми цінуємо кожний дрон, кожний лист. Кожне ваше зусилля, щоб допомогти ЗСУ! Будь ласка, не зупиняйтеся", – підкреслив він.

Як повідомлялося, 1 липня Генеральний штаб Збройних сил України, Міністерство цифрової трансформації та платформа UNITED24 оголосили про початок проєкту "Армія дронів". Це комплексна програма, що включає системну закупівлю дронів, їх ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.

3 липня Федоров оголосив, що українці вже відправили перші дрони через відділення "Нової пошти" в межах проєкту "Армія дронів".

Источник: ukrinform.ua

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