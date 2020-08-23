Перші уроки у школах варто провести у просвітницькому форматі щодо COVID-19 – Денис Шмигаль на зустрічі з ВРЦіРО

Учетвер, 20 серпня, відбулася зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Уряд та представники Ради Церков домовились про спільну роботу із суспільством щодо COVID-19.

Денис Шмигаль відзначив важливість співпраці Уряду та Ради церков у питанні просвітницької роботи з населенням для запобігання поширенню COVID-19.

«На початку епідемії нам вдалося здолати паніку в суспільстві. Проте, сьогодні люди почали забувати про загрозу. Переконаний, що наша злагоджена робота врятує не один десяток тисяч життів та збереже здоров’я людей», — зазначив Прем’єр-міністр.

Глава Уряду додав, що необхідно почати великий суспільний діалог, аби уникнути ризику перевантаження захворілими системи охорони здоров’я. «Потрібно повернути людей до розуміння, що це реальна небезпека. Але водночас, що життя не зупиняється. Діти мають вчитися, підприємства працювати, люди — мати змогу ходити до церкви, при цьому дотримуючись правил безпеки», — наголосив Денис Шмигаль.

Представники Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій підтримали важливість об’єднання зусиль з Урядом. Вони поділилися своїм досвідом у запобіганні поширенню коронавірусу в громадах та надали власні пропозиції стосовно інформаційної роботи з населенням. Представники ВРЦіРО також зазначили, що готові співпрацювати з Урядом у просвітницькій роботі щодо COVID-19.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував учасникам Ради за готовність до співпраці. Він також підтримав низку пропозицій. Зокрема, про те що перший урок у закладах освіти варто присвятити темі захисту від коронавірусної інфекції. Денис Шмигаль доручив в. о. Міністра освіти і науки опрацювати таку можливість.

Учасники засідання також обговорили проведення масових свят. «Важливо, щоб люди до цього підходили свідомо. Ми не хочемо вводити заборони чи обмеження. Тому потрібно, щоб держава, церква та релігійні організації правильними словами навчили людей не ризикувати своїм життям та здоров’ям», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава Уряду також доручив Міністру Кабінету Міністрів Олегу Немчінову скоординувати роботу щодо оперативного обміну інформацією з членами Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій.

Источник: kmu.gov.ua

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