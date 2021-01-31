Перша партія вакцин від COVID-19 в Україну прибуде в середині лютого

Україна увійшла в перелік країн, яким Глобальна ініціатива Gavi COVAX надасть вакцини від COVID-19 у першій хвилі розподілу. Для початку першої хвилі вакцинації вже підтверджено постачання 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer. Постачання вакцин в Україну почнеться вже в середині лютого.

“Наша держава отримає вакцину в лютому 2021 року, які я і обіцяв раніше. Це результат тривалої і напруженої роботи команди Міністерства охорони здоров'я з глобальною ініціативою COVAX. Ще з літа ми вели постійні перемовини з нашими партнерами і зробили все можливе, аби українці отримали вакцину від COVID-19 вже у першому кварталі цього року”, - зазначив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Наступне постачання вакцин в рамках ініціативи COVAX відбудеться з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року. Під час цього постачання Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

На початку січня Україна надала технічну заявку щодо залучення країни до так званої «першої хвилі вакцинації» із використанням вакцин від Pfizer/BioNTech в лютому-березні 2021. Цією заявкою Україна підтвердила, що має можливість забезпечити холодовий ланцюг для перевезення і зберігання вакцин.

Нагадаємо, Україна стала учасником глобальної ініціативи ВООЗ, яка ініціювала створення GAVI-Альянсу (світовий альянс вакцинації). Альянс займається наданням доступу до вакцини для країн з низьким та середнім рівнем доходу. В рамках цієї ініціативу планується забезпечити 20% населення України вакциною.

Наразі в списку вакцин GAVI COVAX, яка буде надаватись, - AstraZeneca, Pfizer, Novavax. Для рівномірного розподілу вакцини для профілактики коронавірусної хвороби COVID-19 серед країн запропонований механізм GAVI COVAX. В рамках цього механізму Україна має змогу отримати безкоштовно (за рахунок внесків інших країн-донорів, приватних структур, міжнародних фондів тощо) або за значно зниженою ціною вакцину від коронавірусної хвороби, щойно вона буде визнана безпечною, ефективно та щойно буде зареєстрована.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною – Президент

Президент Володимир Зеленський вважає, що вакцинація проти коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні має бути безкоштовною. Цей аспект імунізації, яку заплановано розпочати в лютому, він детально обговорив з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

«Вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною. Це саме та турбота, це той захист, який повинна надати держава громадянину в час пандемії, від якої потерпає весь світ. Не знаю, скільки коштуватиме вакцина у приватних лікарнях, але для більшості українців ця профілактика може вдарити по гаманцю. А вакцина проти COVID-19 – не те, на чому має заробляти держава», – наголосив Президент.

Очільник МОЗ додав, що план вакцинації передбачає надання послуг на безоплатній основі всім, а першими отримати щеплення зможуть вразливі категорії населення.

«Скоро ми представимо та детально пояснимо план, як отримати вакцину від коронавірусу. Першими ми зможемо вакцинувати медиків, мобільні групи. Серед пріоритетних груп населення, звісно, літні люди. Ми також активно й результативно працюємо в рамках ініціативи COVAX. Зважаючи на потужності, скількох людей ми зможемо вакцинувати впродовж місяця, у нас рівномірний розподіл державних коштів. І їх вистачить, щоб покрити всі потреби у вакцинації», – запевнив Максим Степанов.

Водночас Глава держави підтримує розвиток ринку, щоб українці, які мають кошти, могли самостійно вакцинуватися проти COVID-19. Імунізація буде добровільною. Однак і Президент, і Міністерство охорони здоров'я сподіваються, що українці уважно ставляться до здоров’я, розуміють виклики та дотримуватимуться плану вакцинації.

«У нас завжди точаться суперечки щодо навіть уже відомих вакцин. Але цього разу йдеться не лише про національні програми, йдеться про світову програму із захисту населення в кожному куточку планети. Отримати вакцину проти коронавірусу – це не просто убезпечитися самому й позбутися набридливих масок. Це також турбота про все населення, це внесок у те, що ми всі повернемося до звичного життя й відновимо світові комунікації», – зазначив Президент.

Максим Степанов запевнив, що вакцини перевірятимуть багаторазово, українцям пропонуватимуть якісні вакцини, що зберігатимуть у належних умовах.

Источники: moz.gov.ua, president.gov.ua

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