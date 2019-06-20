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Перша серійна станція РЕБ Р-330КВ1М від "ЦКБ "Протон" успішно пройшла випробування

Перший серійний зразок станції радіоелектронної боротьби Р-330КВ1М, який був виготовлений ДП "ЦКБ "Протон", що входить до складу ДК "Укроборонпром", успішно пройшов випробування на одному з полігонів на Харківщині. За результатами випробувань серійна машина підтвердила всі задані характеристики, виконавши завдання подавлення системи радіозв‘язку "умовного противника".

Р-330КВ1М – автоматизована станція радіоперешкод короткохвильового радіозв’язку, яка здатна деорганізувати радіозв‘язок противника на відстані у декілька десятків кілометрів. Р-330КВ1М дозволяє блокувати роботу всіх сучасних короткохвильових радіостанцій, зокрема і тих, що створені спеціально для роботи в умовах активних радіоперешкод.

Ці характеристики є унікальними не тільки для України, але і повністю відповідають всім, зокрема і перспективним, вимогам до станцій РЕБ у країнах НАТО.

Фактично, українська армія отримала потужний інструмент, який дозволяє повністю "відрізати" зв‘язок передовим підрозділам противника. Тобто ворог вже не зможе викликати підмогу, навести артилерію, скоординувати свої дії з іншими підрозділами, тощо. В сучасних умовах бойових дій це дає рішучу перевагу як під час оборони, так і при наступі.

Р-330КВ1М є частиною комплексу Р-330УМ "Мандат", до складу якого також входять станції радіоперешкод ультракороткохвильового радіозв’язку, радіорозвідки та управління. Виробництво цих станцій освоєно на виробничих потужностях "НВК "Іскра", що також входить до складу Концерну. Водночас станція радіоперешкод короткохвильового радіозв’язку Р-330КВ1М може працювати як у складі комплексу "Мандат", так і окремо.

Перша серійна станція РЕБ Р-330КВ1М від ЦКБ Протон успішно пройшла випробування

Необхідно зазначити, що розробка Р-330УМ "Мандат" велась донецьким підприємством "Топаз", виробнича база якого була знищена російськими найманцями. Але наукову базу підприємства вдалось перенести до запорізького НВК "Іскра" і фахівці "Топазу" продовжили свою роботу.

Одночасно з цим, роботу над короткохвильовою складовою "Мандату" було передано до харківського "ЦКБ "Протон". І фахівцям харківського підприємства знадобилось лише біля півроку для створення першого зразка Р-330КВ1М та проведення всіх необхідних випробувань. Ці рекордні терміни стали можливі завдяки тісному співробітництву фахівців "ЦКБ "Протон" зі спеціалістами військ радіоелектронної боротьби ЗСУ.

Перша серійна станція РЕБ Р-330КВ1М від ЦКБ Протон успішно пройшла випробування

Окрім того, харківські фахівці модернізували деякі системи станції завдяки використанню сучасних комплектуючих західного виробництва, а також оновили програмне забезпечення, що значно розширило можливості Р-330КВ1М.

Источник: ukroboronprom.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: впк, Украина

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