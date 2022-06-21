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Перше судно пройшло через новий польський канал на Балтиці

Перше судно пройшло через новий польський канал на Балтиці

Перше судно вже пройшло каналом через Віслинську косу, який Польща будує, аби не бути залежною від російської сторони при заході своїх суден до порту Ельблонг.

Хоча офіційне відкриття нового водного шляху заплановане на 17 вересня, минулого тижня, 14 червня, через канал з Віслинської затоки в Балтійське море вийшов самопідйомний понтон Osiłek, що був задіяний у будівництві.

Відповідне відео було опубліковано консорціумом NDI/Besix, який будує канал.

Уточнюється, що Osiłek - це одне з чотирьох подібних суден, що брали участь у створенні штучного острову у Віслинській затоці в рамках проєкту.

Загалом, роботи на першій черзі будівництва каналу йдуть за графіком і триватимуть ще два місяці.

Станом на початок червня канал вже було заповнено водою. Наразі, окрім фінальних робіт, тривають випробування всіх систем і механізмів інженерної споруди.

Нагадаємо, що загальна протяжність нового водного шляху становить 22,9 км (включаючи відтинок Віслинської затоки - 10,2 км; відрізок річки Ельблонг - 10,4 км; 2,3 км складають канал і ділянка зовнішнього порту). Протяжність власне каналу через Віслинську косу - 1,3 км.

Глибина каналу та всього водного шляху - 5 м. По них зможуть пройти судна довжиною до 100 м і шириною до 20 м.

Новий водний шлях, що з’єднує Віслинську затоку із Гданською затокою, має зміцнити суверенітет Польщі та зробити її незалежною від рішень російської сторони. Польські судна повинні були щоразу отримувати дозвіл від росії на проходження Пілавської протоки. Після того, як канал буде побудований, їм не доведеться цього робити. Завдяки каналу буде скорочено й маршрут суден, які йдуть із Гданської затоки до Віслинської затоки.

Источник: elektrovesti.net

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