Перший офіційний візит Міністра з питань стратегічних галузей промисловості - в Укроборонпром

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський та керівництво Державного концерну “Укроборонпром” здійснили робочі візити на державні підприємства “ДККБ “Луч” та ДАХК “Артем”.

Це – перший офіційний візит Олега Уруського у статусі Віце-прем’єр-міністра України на стратегічні державні підприємства оборонно-промислового комплексу.

“ДККБ “Луч” та ДАХК “Артем” – є одними з провідних вітчизняних розробників складових частин комплексів авіаційного та протитанкового озброєння та боєприпасів. У кооперації обох підприємств були створені вітчизняні комплекси крилатих ракет наземного базування для ураження морських та берегових цілей “Нептун”, високоточний реактивний снаряд “Вільха”, авіаційні керовані ракети класу “повітря-повітря”, автоматизовані комплекси “ГУРТ-М” тощо.

Олег Уруський ознайомився з виробничими потужностями обох підприємств, станом реалізації державних програм у сфері ракетобудування та виготовлення боєприпасів, провів робочі наради з генеральним конструктором та директором “ДККБ “Луч” Олегом Коростельовим, президентом компанії “Артем” Володимиром Зіміним, генеральним директором ДК “Укроборонпром” Айварасом Абромавичусом, Михайло Морозовим, Мустафою Найємом та Андрієм Артюшенко.

Команда концерну представила віце-прем’єр-міністру стратегію реформування УОП та концепцію майбутньої ракетобудівної корпорації, що має з’явитися на базі “ДККБ “Луч” та заводу “Артем” у результаті трансформації та об’єднання обох підприємств з іншими державними виробниками високоточної зброї, боєприпасів та спеціальної хімії, що входять до складу ДК “Укроборонпром”.

“Недаремно перше своє відвідування я розпочав з підприємств оборонно-промислового комплексу – ті напрацювання, які є по ракетній програмі та боєприпасам, протитанковим комплексам є одним із пріорітетніших з точки зору забезпечення наших збройних сил сучасними зразками техніки”, – прокоментував Олег Уруський.

Він додав, що побачив міжвідомчі проблеми, які потребують рішення, і за результатами візиту будуть зроблені доручення відповідним міністерствам і відомствам, для того щоб ці питання знайшли своє практичне втілення.

Керівництво “Укроборонпрому” також обговорило з віце-прем’єр-міністром шляхи відновлення фінансування державної цільової програми створення виробництва артилерійських боєприпасів на заводі “Артем” для потреб ЗСУ.

Президент ДАХК “Артем” Володимир Зімін розповів Олегу Уруському про поточний стан виконання програми імпортозаміщення комплектувальних виробів ракети Р-27 в рамках зовнішньоекономічного контракту. Цей проект реалізується у співпраці з іншим державним підприємством – “НВО “Павлоградський хімічний завод”, єдиним виробником твердого сумішевого ракетного палива в Україні.

За словами Зіміна, наявні проблеми кооперації двох підприємств потребують єдиного центру прийняття рішень та злагоджених невідкладних дій. Затягування програми є неприпустими, адже ставить під загрозу плани з модернізації ракет Р-27, які знаходяться на озброєнні Повітряних Сил Збройних Сил України та може призвести до значних репутаційних втрат держави на міжнародному ринку, додав він.

Віце-прем’єр-міністр України закликав учасників зустрічі до плідної співраці та повідомив, що паралельно зі створенням нового міністрества триває робота над конкретними нормативно-правовими актами та проектами законів, які будуть допомагати ОПК та сприятимуть розвиткові експортної складової.

Довідково:

Державна акціонерна холдингова компанія “Артем”, яке входить до ДК “Укроборонпром”, є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. ДАКХ “Артем” – одне з провідних підприємств машинобудівної галузі України, виробляє більше 70 найменувань спеціальної та авіаційної техніки, авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря" для озброєння літаків МіГ та Су, комплексів автоматичної перевірки і підготовки до використання всіх видів керованих засобів ураження тощо.

Державне підприємство “Державне київське конструкторське бюро “Луч” входить до складу ДК “Укроборонпром” та має стратегічне значення для оборонно-промислового комплексу України. Підприємство є провідним українським розробником складових частин комплексів авіаційного та протитанкового озброєння. Поточна діяльність підприємства: виробництво, модернізація, а також пошукові, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи зі створення: протитанкових керованих ракет; ракетних комплексів наземного, повітряного і морського базування; авіаційних керованих ракет; зенітних керованих ракет; мінно-торпедного озброєння, систем керування ракет та інших керованих засобів ураження.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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