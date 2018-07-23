Перспективы крепостного права в современной РФ

О предпосылках возобновления крепостного права в современной России

При всех издержках крепостничества именно оно было главной скрепой, удерживающей внутреннее единство нации.

Валерий Зорькин, председатель Конституционного (прости, Господи) суда РФ,

Российская газета, №6492 (220) от 26.09.2014.

Суть крепостного права

Крепостное право по Википедии — это совокупность юридических норм, закрепляющих запрет крестьянам уходить со своих земельных наделов без разрешения властей (то есть прикрепление крестьян к земле или «крепость» крестьян земле; беглые подлежат принудительному возврату).

Константин Трутовский. Отдых помещика. XIX век

Краткий исторический обзор

Кратко хронологию закрепощения крестьян в Московском государстве и Российской империи Википедия представляет так:

1497 год — введение ограничения права перехода от одного помещика к другому — Юрьев день.

1581 год — отмена Юрьева дня (Вот тебе, бабушка, и…).

1597 год — право помещика на розыск беглого крестьянина в течение 5 лет и на его возвращение владельцу.

1649 год — соборное уложение 1649 года закрепило бессрочный сыск беглых крестьян.

1718–1724 годы — податная реформа, окончательно прикрепившая крестьян к земле (Пётр = реформатор).

1765 год — помещик получил право ссылать крестьян не только в Сибирь, но и на каторжные работы.

1767 год — крестьянам было строго запрещено подавать челобитные (жалобы) на своих помещиков лично императрице или императору (Путин, помоги!).

1783 год — распространение крепостного права на Левобережную Украину («русский мир» же!).

Существовали также и крепостные рабочие, «прикреплённые» не к земле, а к заводу. О крепостных театрах и актёрах (театр графа Шереметева и его актриса Паша Жемчугова, ставшая впоследствии женой графа) или художниках (тот же Т. Шевченко) тоже знают многие, кто бывал на уроках истории в школе. Не забываем и о солдатской службе длиной в 25 лет.

Клавдий Лебедев. Продажа крепостных с аукциона. 1919

Отмена крепостного права в Российской империи также происходила поэтапно (опять же Википедия):

– Эстляндская губерния — 1816 год;

– Курляндская губерния — 1817 год;

– Лифляндская губерния — 1819 год (прибалты сильно близко к Европе — неудобно перед Западом);

– Российская империя — 1861 год;

– Тифлисская губерния — 1864 год;

– Кутаисская губерния — 1865 год;

– Мегрелия — 1866 год;

– Бессарабская губерния — 1868 год;

– Абхазия, Армения, Азербайджан — 1870 год;

– Сванетия — 1871 год (а эти всё далеко от Европы — тут можно не торопиться);

– Калмыцкая степь — 1892-й (1892 год, Карл! Интересно, почему так с калмыками тянули? Наверное, не могли их в степи найти, чтобы Высочайшую милость объявить).

Второе крепостное право существовало в СССР с 1929 года (когда начался массовый сгон крестьян в колхозы и раскулачивание) по 1974 год (когда, наконец, перестали охотиться на мешочников в городах, и колхозникам начали выдавать паспорта граждан СССР, с которыми они могли свободно перемещаться по стране рабочих и тех самых крестьян). Для тех, кому не нравилось полурабское колхозное положение, существовал ГУЛАГ (и его лайт-версии после 1958 года) с положением рабским.

Прибытие партии заключенных в Соловецкий лагерь особого назначения

«Крепостные» ХХ века. Рабский труд в ГУЛАГе

Ещё одними из многих проявлений крепостного положения жителей страны победившего социализма (не путать со Швецией) были принудительные наборы в лётные училища перед началом советско-германской войны 1941–1945 годов, а также ремесленные училища образца 1940–1950 годов (кому интересно — погуглите сами).

Современные предпосылки

Напоминаю основные общепринятые признаки крепостного права: прикрепление крестьян/рабочих к земле/заводу хозяина, отсутствие у них личной свободы, наличие касты хозяев, наследственное владение крепостными, определение размера платежей и повинностей на личное усмотрение хозяина, отсутствие защиты в судах, принудительный возврат беглых.

Вот некоторые плюсы, которые, по мнению современных потенциальных хозяев нанокрепостных (нано- — это потому что если нано-, то это современно и приносит больше денег на распил), даст РФ официальное возвращение крепостного права (вы же не сомневаетесь, что, если завтра Госдума РФ примет закон, по которому все жители РФ и гастарбайтеры, кроме чиновников, олигархов, священников РПЦ и имамов, армейского начальства, ментов и ФСБшников, а также их семей и, конечно же, Табакова, Говорухина, Михалкова, будут объявлены прикреплёнными по местам своей работы, жительства, учёбы, отсидки или там, где поймали, то 86% этих самых жителей горячо одобрят этот закон; и единственным небольшим и тихим недовольством у некоторых будет только то, что они хотели бы к другому хозяину, побогаче). На национальных окраинах, конечно, возможны некоторые модификации по типу Чечни или Татарстана, где будет только один барин, получающий дань из Москвы; небольшая прослойка лично свободных управляющих от имени этого барина (его обслуга); частично свободные (представители местной нации, например, чеченцы или татары), а остальные — крепостные (в основном, русские, включая разнообразных казаков с семьями, которых с благословления РПЦ пришлют России служить крепостными у местных).

Хотя на самом деле количество современных «крепостных» в РФ значительно больше

Итак (взято здесь, модифицировано и дополнено мной):

1. Бизнесмены получат возможность вкладываться в крепостных. Например, тратить большие деньги на их обучение. Ведь сейчас, если ты обучишь сотрудника, он от тебя уйдёт к твоему конкуренту, который сможет за счёт экономии на обучении предложить ему большую зарплату. Следовательно, если сотрудник станет собственностью бизнесмена, у бизнесмена появится прямая выгода его учить. А можно и не тратить деньги на обучение, а пригрозить правом первой брачной ночи или продать в Чечню, или в армию, если сам не научится.

2. По той же причине бизнесмены будут вкладываться в покупку или строительство жилья для сотрудников (например, бараков или общежитий казарменного типа, как в Ухте), в их лечение, обучение их детей — за своей собственностью следят.

3. Сами сотрудники станут гораздо увереннее смотреть в завтрашний день. Ведь если ты собственность, значит, тебя точно не уволят. Кончится одна работа, найдут другую. Или продадут в Чечню. Или в Якутию. А если твой хозяин, например, Миллер или Сечин, то могут даже за границу послать работать, в Беларусь. А могут в Сургут. Или в солнечный Магадан.

4. Школы и вузы будут готовить крепостных, которые реально нужны рынку. Так как ни один бизнесмен не станет платить за обучение крепостного, если того учат устаревшим и ненужным знаниям.

5. Расцветёт наука, будут гораздо легче идти большие проекты, со сроками исполнения в десятки лет — так как станет возможным поручить человеку работать над одним и тем же в течение десятков лет. Вспомним, как процветала наука в Московском государстве и Российской империи до 1861 года, а также в СССР. Кроме того, иметь крепостного Нобелевского лауреата будет почти так же престижно, как быть владельцем корги — победителя международных выставок собак, или шубохранилища, или домика для уточек.

6. Резко вырастет капитализация современных компаний, для которых главной ценностью даже сейчас, в условиях нестабильной вольницы, является персонал. Не добавить, не убавить.

7. Сгладится разница между уровнем жизни в столице и провинции. Можно будет покупать людей там, где они стоят дёшево, и перевозить туда, где их не хватает. Или, наоборот, можно будет завозить персонал на территории, которые хорошо подходят для открытия производства, но не могут похвастаться наличием достаточного количества трудовых ресурсов или не очень подходят для жизни людей. Свободный человек туда не поедет ни за какие деньги, а у крепостного и спрашивать не надо — ещё и благодарить будет, что не сразу прибили, а поживёт ещё немного.

8. Решится вопрос с безработными и бомжами. Раз они никому не нужны, следует возродить категорию государственных крепостных — и государство будет распоряжаться их жизнями по своему усмотрению.

9. Меньше проблем будет возникать с алкоголем, наркоманией и курением. Хозяева не будут заинтересованы в снижении стоимости их собственности из-за этих вредных явлений.

10. Повысится рождаемость среди русских женщин, так как хозяева будут прямо заинтересованы в увеличении своих активов. Кроме того, будет возрождено право первой брачной ночи, а из ислама будет перенесено, модифицировано и одобрено РПЦ право иметь гарем из крепостных.

11. Крупные города перестанут страдать от засилья нелегальных мигрантов. Ведь те из них, кто не успеет вовремя умотать из РФ до принятия судьбоносного закона, автоматически перейдут в разряд крепостных. С легальными мигрантами тоже можно будет поиграться: если мигрант — пиндос, немчура или бритиш какой-нибудь, или китаёз либо япошка, то хрен с ним, пусть пока ходит свободным, а если хохол, или бульбаш, или ара, то добро пожаловать на величайшие стройки социализма!

12. Возрастёт конкурентоспособность и привлекательность российской экономики. Доказано ГУЛАГом, что рабский труд — самая эффективная экономическая модель для такого сырьевого придатка мировой экономики, как РФ. Чтобы извлечь все полезные ископаемые из недр России, вырубить все леса и покончить, наконец, с Черноземьем, продав полученное на Запад и Китаю, на какое-то время всё же понадобятся дешёвые людские ресурсы. Ну а когда эти экономические вопросы будут окончательно решены в пользу касты хозяев, то крепостных можно будет и утилизировать соразмерно фантазии хозяев.

13. Спорт, особенно футбол, достигнет небывалых высот. Ведь сейчас, если футболист плохо играет, то ему грозит минимум скамейка запасных, максимум оштрафуют или задержат зарплату. А представьте, какая красота начнётся, когда команды будут состоять из крепостных, которым за проигрыш хозяин реально может яй… оторвать, а не просто угрожать, как сейчас. А другие игровые виды спорта, а единоборства, а художественная гимнастика! Прямо завидую крепостному спорту РФ чёрной завистью.

14. Искусство снова будет самым передовым в мире. Как при СССР. И даже лучше. Ведь как крепостной Безруков будет играть лучше сегодняшнего Безрукова, если за плохую игру его будут критиковать палкой по спине, а не как сейчас, в этих ваших интернетах.

15. Армия. Она и сейчас самая сильная на планете, а уж со сроком службы в 25 лет сравнивать её можно будет только со всеми остальными армиями мира, вместе взятыми.

16. Выборы станут ненужными. Как в СССР. Экономия.

А теперь пройдёмся по вышеуказанным признакам крепостного права применительно к современной РФ.

Прикрепление крестьян к земле (а также рабочих/служащих/менеджеров по продажам к заводу/ЖЕКу/офису хозяина)

Берём какой-нибудь Норильск и рабочего с «Норникеля» (или любого другого жителя моногорода, или фермера с Кубани, или бухгалтера из ЖЕКа, или кассиршу из «Пятёрочки», или менеджера низшего звена из «Газпрома») и видим, что он/она особого выбора, где зарабатывать себе на пропитание, не имеет, и переезд в другой город или регион этой проблемы не решает, потому что и там работы для него/неё нет, так как всё занято местными, такими же крепостными.

Ну и не забудем паспорта и регистрацию.

Отсутствие личной свободы

Расскажите о свободе миллионам жителей РФ, от зэков и спецпоселенцев до жителей «закрытых» городов и моногородов, от военнослужащих до чиновников. Уже сейчас куда-нибудь поехать, включая за границу, они могут только с разрешения хозяина (за границу в Крым пока можно, царь разрешил), и голосуют на выборах за того, на кого укажет начальство, все 146%.

Наличие касты хозяев

Советская партийная номенклатура, широко разбавленная близкими им по духу уголовниками и бандитами конца 1980-х – начала 1990-х, своего добилась — право собственности на средства производства перешло ей юридически и его можно передавать по наследству. Сформировалась так называемая «элита», или, если хотите, «баре» со своим набором эксклюзивных привилегий, недоступных остальному населению, от мелочи типа синих ведёрок на авто до права на ношение оружия или «закона Ротенбергов».

Наследственное владение крепостными

Берём какое-нибудь Пикалёво и «Базэл» Дерипаски. У Дерипаски — сын и дочь, а рабочим из Пикалёво деваться некуда, другой работы в моногороде нет. Кому Дерипаска передаст завод по наследству, на того и будут пахать крепостные. И их дети. И внуки.

Определение размера платежей и повинностей на личное усмотрение барина

«Платон» же ж. «Пакет Яровой». «Закон Ротенбергов». И так далее…

Отсутствие защиты в судах

Судейские, прокурорские и подмахивающие им адвокаты (хотя зачем в РФ нужны адвокаты — непонятно) — это органическая часть новой «элиты», так что Басманный суд рулит, а Европейский суд по правам человека нам не указ, мы ему такого права не давали. А то, что чего-то там подписали, — так то всё фигня. Мы вон и Украине гарантии территориальной целостности давали, так чё таперича Крым возвращать? А вот хрен вам, а не международные договора, подписанные РФ!

Принудительный возврат беглых

Врать не буду, чего нет, того нет. А нет, вру, есть. Скрипали же ж. И Литвиненко. И Немцов. И Политковская. И другие. Только их специфично возвращают, сразу на тот свет.

Выводы

РФ стремительно летит обратно в неоСССР, в котором место религиозного культа Ленина займёт РПЦ и местами — ислам с их «власть от Б-га», духовные скрепы, вот это вот всё. Вместо партийной номенклатуры будет просто номенклатура, а для недовольных запустят ГУЛАГ v.2.0. Поигрались в исторически и ментально чуждые народонаселению РФ права и свободы человека почти три десятка лет, и хватит. Пора возвращать главную скрепу, удерживающую внутреннее единство нации. 86% одобряют.

Источник: petrimazepa.com

Автор: Хенгест

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