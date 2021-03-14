Первое заседание Общественного совета при ХОГА: избран руководящий состав

Председателем совещательного органа избрали главу ОО “Украина без подделки” Константина Немичева.

13 марта состоялось первое заседание нового Общественного совета при Харьковской областной государственной администрации. Во время заседания избрали руководящий состав совета.

Его председателем стал глава ОО “Украина без подделки” Константин Немичев.

Первым заместителем председателя стала Марина Черняева (ОО “Всеукраинское объединение родных пропавших без вести и погибших защитников Украины”), заместителем председателя – Николай Момот (местное отделение Всеукраинской ОО “Ассоциация ветеранов Государственной налоговой службы Украины”). Секретарем Общественного совета при ХОГА избрали Алексея Ганжука (ОО “Гильдия свободной международной торговли”). Об этом сообщили в пресс-центре ХОГА.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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