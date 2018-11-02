Первому заместителю Кернеса понравился проект памятника Героям Небесной сотни

Авторы проекта предлагают разбить площадь Героев Небесной сотни (до переименования это была площадь Руднева) на несколько зон, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета. Это зона встреч, отдыха, парковая и детская игровая.

Сам памятник Героям Небесной сотни — треугольное символическое изображение птицы в полёте. Как видно на фото, опубликованных пресс-службой, его предлагают сделать в виде подвесной конструкции на натянутых вантах, высотой от 8,5 до 11 метров. В тёмное время суток памятник будет подсвечиваться.

По мнению первого заместителя городского головы Игоря Терехова, предыдущие проекты были «не такими интересными».

«То, что я увидел в последней интерпретации, меня поразило, это новое решение. Оно непростое, там будут натянуты ванты, совершенно другое освещение», — пояснил Терехов.

Это первая официальная реакция представителей городской власти на предложения установить в городе памятник Героям Небесной сотни.

В Харькове конкурс на лучший проект памятника Героям Небесной сотни организовали осенью 2016 года. После первого этапа его продлили. Инициаторы конкурса пояснили, что не хотят спешить к какой-то конкретной дате, но надеются получить достойный результат.

Во время событий на Майдане в Киеве погибли харьковчане Евгений Котляр, Владислав Зубенко и Юрий Паращук, который родился в Черкасской области, но жил в Харькове.

Мемориальную доску в честь Евгения Котляра установили на здании Харьковского национального университета радиоэлектроники, где он учился. Памятную доску Владиславу Зубенко — в Украинском государственном университете железнодорожного транспорта. Юрию Паращуку — в его родном городе Тальное Черкасской области.

В честь Евгения Котляра в Харькове переименовали улицу Конарева, в честь Владислава Зубенко — улицу Тимуровцев, в честь Юрия Паращука — улицу Минайленко.

Площадь Руднева переименовали в площадь Героев Небесной сотни в рамках декоммунизации. Стоявший там памятник большевику Николаю Рудневу снесли в апреле 2015 года, а в ноябре 2017-го на заседании городской топонимической комиссии приняли решение перезахоронить из могилы его останки. Место, где лежала могильная плита, раскопали, но останков под ней не нашли.

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