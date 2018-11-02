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Первому заместителю Кернеса понравился проект памятника Героям Небесной сотни

Первому заместителю Кернеса понравился проект памятника Героям Небесной сотниАвторы проекта предлагают разбить площадь Героев Небесной сотни (до переименования это была площадь Руднева) на несколько зон, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета. Это зона встреч, отдыха, парковая и детская игровая.

Сам памятник Героям Небесной сотни — треугольное символическое изображение птицы в полёте. Как видно на фото, опубликованных пресс-службой, его предлагают сделать в виде подвесной конструкции на натянутых вантах, высотой от 8,5 до 11 метров. В тёмное время суток памятник будет подсвечиваться.

По мнению первого заместителя городского головы Игоря Терехова, предыдущие проекты были «не такими интересными».

«То, что я увидел в последней интерпретации, меня поразило, это новое решение. Оно непростое, там будут натянуты ванты, совершенно другое освещение», — пояснил Терехов. 

Это первая официальная реакция представителей городской власти на предложения установить в городе памятник Героям Небесной сотни.

В Харькове конкурс на лучший проект памятника Героям Небесной сотни организовали осенью 2016 года. После первого этапа его продлили. Инициаторы конкурса пояснили, что не хотят спешить к какой-то конкретной дате, но надеются получить достойный результат.

Во время событий на Майдане в Киеве погибли харьковчане Евгений Котляр, Владислав Зубенко и Юрий Паращук, который родился в Черкасской области, но жил в Харькове. 

Мемориальную доску в честь Евгения Котляра установили на здании Харьковского национального университета радиоэлектроники, где он учился. Памятную доску Владиславу Зубенко — в Украинском государственном университете железнодорожного транспорта. Юрию Паращуку — в его родном городе Тальное Черкасской области.

В честь Евгения Котляра в Харькове переименовали улицу Конарева, в честь Владислава Зубенко — улицу Тимуровцев, в честь Юрия Паращука — улицу Минайленко.

Площадь Руднева переименовали в площадь Героев Небесной сотни в рамках декоммунизации. Стоявший там памятник большевику Николаю Рудневу снесли в апреле 2015 года, а в ноябре 2017-го на заседании городской топонимической комиссии приняли решение перезахоронить из могилы его останки. Место, где лежала могильная плита, раскопали, но останков под ней не нашли.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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