Первые 5 тыс. FPV-дронов от операции «Єдність» уже доставлены в Украину

Они приобретены благодаря Операции «Єдність» – совместному сбору UNITED24, (https://t.me/U24_gov_ua/3093) фонда «Повернись живим» и monobank.

«FPV-дроны кардинально изменили ход боевых действий, и нашим Вооруженным Силам важно иметь преимущество над врагом в количестве дронов, их качестве и мастерстве операторов. Мы рады быть крупнейшим частным донором проекта «Операция «Єдність» и верим, что это поможет ВСУ эффективно уничтожать технику противника», – отметил основатель Favbet и президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

Джерело: https://t.me/u_now/115071

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