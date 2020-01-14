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Первый российский авианосец хотят построить по чертежам «Ульяновска» 80-х годов

Первый российский авианосец хотят построить по чертежам «Ульяновска» 80-х годов

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Чертежи недостроенного в СССР авианосца «Ульяновск» будут использованы при создании первого в РФ атомного авианесущего крейсера. Об этом рассказали источники в судостроительной отрасли, сообщает 13 января ТАСС.

Речь идёт о техническом проекте и документации, по которым «Ульяновск» строили на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в конце 1980-х и начале 1990-х годов. При работе над новым авианосцем специалисты учтут опыт эксплуатации авианосца «Адмирал Кузнецов», включая боевое применение корабля в Сирии.

В настоящее время Военно-морской флот продолжает работу над тактико-техническим заданием (ТТЗ) на новый корабль, оно должно быть готово в 2020 году. Задание на проектирование передадут в Объединенную судостроительную корпорацию.

Невское проектно-конструкторское бюро в Санкт-Петербурге в инициативном порядке занимается отдельными научно-исследовательскими работами по кораблю.

Напомним, в настоящее время Россия располагает одним авианосцем, построенным в советское время. «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1985 году. Тяжёлый атомный авианосец проекта 1143.7 «Ульяновск» начали строить в 1988 году, однако в 1992 году разобрали на металл.

Источник: regnum.ru

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Темы: впк, россия

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