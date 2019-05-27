Петиция о Голодоморе на сайте Бундестага набрала достаточное количество подписей

Петиция о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, которая была размещена на сайте парламента Германии, набрала более 50 000 подписей. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

"Это огромная победа Украины. Впереди - непростая работа с депутатами. Решительно надеемся на успешные результаты", - отметили в МИД.

Как отмечается, в тексте петиции немецкому парламенту предлагают признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, "вызванным советским режимом под руководством Сталина".

На сегодня Голодомор признали Канада, Австралия, Португалия, Ватикан, Эстония, Литва, Латвия, Грузия, Польша, Венгрия, Эквадор, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу, США, Италия, Испания, Бразилия, Чехия. Еще ряд стран осудил Голодомор как преступный акт против человечности.

Напомним, эта петиция появилась в конце апреля. По словам министра иностранных дел Павла Климкина, ее инициировала мюнхенская община.

24 мая он обратился к украинцам с просьбой подписать петицию о Голодоморе на сайте Бундестага, так как за три дня необходимо было набрать еще около 25 тысяч подписей.

Агентство Телевидения Новости