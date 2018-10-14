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Петро Порошенко: В України є три бренди, він яких корчить Москву

Петро Порошенко: В України є три бренди, він яких корчить Москву

Президент Петро Порошенко назвав українські питання, які не дають спокою Москві.

Про це він написав у Твітері.

“Є три українських бренди, від яких зараз найбільше корчить Москву. Це Збройні Сили. Це Нацгвардія. Це автокефальна церква, з приводу якої Путін вчора навіть Радбез збирав, щоб вирішити, як захищати їхню п’яту колону всередині України”, - зазначив Президент.

Як повідомлялося, Синод Вселенського патріархату 11 жовтня прийняв рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні.

Тепер у Києві має бути скликано Собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ, а також УПЦ МП. Собор здійснить церковне об'єднання, утворивши єдину помісну УПЦ, та обере її предстоятеля.

Після цього відбудеться отримання предстоятелем єдиної помісної автокефальної УПЦ Томоса як документа (грамоти).

Предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет 11 жовтня висловив переконання, що об'єднавчий архієрейський собор буде скликано найближчим часом.

Источник: newsua.one

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