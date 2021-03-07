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ПФУ пересчитал пенсии: кого коснулось

ПФУ пересчитал пенсии: кого коснулось

Пенсионный фонд Украины изменил коэффициент увеличения средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии.

Как сообщает пресс-служба ПФУ, показатель установлен в размере 1,11, то есть пенсии проиндексированы на 11%, а повышение коснулось почти 8 миллионов пенсионеров.

«С 1 марта 2021 Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий, предусмотренный частью второй статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11», - говорится в сообщении.

Отмечается, что минимальный размер повышения составит 100 гривен. Кроме того, с 1 марта установлена доплата для пенсионеров, получающих пенсии в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и выполнивших требования по стажу (не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Напомним, ранее сообщалось, что ПФУ отчитался о ситуации с пенсиями после индексации, отметив, что выплата пенсии состоится по установленному графику.

Также сообщалось, что с 1 марта 2021 начат автоматический перерасчет пенсий, согласно которому выплаты более 8 млн украинцев повысят на 11%, а средний рост выплат составит 300 гривен.

Источник: hvylya.net

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