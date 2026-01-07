ПФУ: в Україні змінився розмір доходу для отримання пільги

В Україні у 2026 році змінився розмір сукупного доходу сім’ї, який дає право на пільгу.

Про це повідомила пресслужба ПФУ (Пенсійного фонду України).

Зазначається, що право на пільгу з оплати житлово-комунальних послуг надається з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (з 1 січня 2026 року – 3 328 грн), помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

Таким чином, у 2026 році розмір доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, становить 4 660 грн.

«Тобто у 2026 році пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, яка надається з урахуванням доходів, можуть отримати пільговики, середньомісячний сукупний дохід сім’ї яких в розрахунку на одну людину не перевищує 4 660 грн» – пояснили у ПФУ.

Якщо дохід сім’ї пільговика перевищує дохід, що дає право на пільгу, людина (представник пільгової категорії) може звернутися за призначенням житлової субсидії.

При цьому у фонді наголосили, що без урахування доходів пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

