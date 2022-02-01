Пять наиболее устойчивых дезинформационных нарративов России
Государственный департамент США
Офис официального представителя
Информационный бюллетень
20 января 2022 года
На протяжении многих лет Россия сфабриковала набор ложных нарративов, которые её экосистема дезинформации и пропаганды настойчиво внедряет в глобальную информационную среду. Эти нарративы действуют как шаблон, который позволяет Кремлю корректировать эти повествования с одним постоянством – полным пренебрежением к правде, в то время как он формирует информационную среду для поддержки его политических целей.
Российские военные и разведывательные структуры занимаются этой деятельностью в рамках российской экосистемы дезинформации и пропаганды, включая вредоносные операции в социальных сетях, использование открытых и скрытых онлайн-прокси-СМИ, внедрение дезинформации в телепередачи и радиопрограммы, проведение конференций с целью заставить участников ложно поверить в то, что в обострении напряженности в регионе виновата Украина, а не Россия, а также использование киберопераций для подрыва деятельности средств массовой информации и проведения операций взлома и раскрытия данных.
Вот пять основных повторяющихся тем российской дезинформации, которые Кремль в настоящее время корректирует в попытке наполнить информационную среду ложными нарративами о своих действиях в Украине.
Тема №1: “Россия – невинная жертва”
Российские правительственные должностные лица ложно изображают Россию как вечную жертву, а ее агрессивные действия – как вынужденный ответ на предполагаемые действия Соединенных Штатов и наших демократических союзников и партнёров. Чтобы подкрепить эти утверждения, Россия обращается к одному из своих излюбленных ярлыков, чтобы попытаться нанести ответный удар: “русофобия”. После вторжения в Украину в 2014 году российские власти и подконтрольные государству дезинформационные СМИ начали обвинять всех, кто подвергает сомнению действия России, в том, что они являются ксенофобами-русофобами.
Например, Россия утверждает, что негативная реакция международного сообщества на её вторжение в независимую страну была вызвана просто тем, что люди боятся и ненавидят Россию. Согласно приведенной ниже диаграмме, русофобия не вызывала серьёзного беспокойства у Министерства иностранных дел России или финансируемых государством дезинформационных СМИ до тех пор, пока российские военные не вторглись в Украину. Утверждения о “русофобии” сохраняются по целому ряду тем и используются всякий раз, когда Правительство России хочет изобразить из себя жертву, тогда как на самом деле оно является агрессором.
Диаграмма, показывающая случаи упоминания слов “русофобия” и “русофоб” Министерством иностранных дел России, Sputnik и RT, 2001–2017 гг. (Источник: DFRLab)
Тема №2: Исторический ревизионизм
Когда история не соответствует политическим целям Кремля, российские правительственные чиновники и их марионеточные голоса отрицают исторические события или искажают исторические нарративы, чтобы попытаться представить Россию в более выгодном свете и служить её внутренней и геополитической повестке дня. Например, пакт о ненападении 1939 года между Советским Союзом и нацистской Германией, также известный как пакт Молотова-Риббентропа, который помог спровоцировать Вторую мировую войну, политически неудобен для путинского режима. В 2020 году, пытаясь минимизировать и рационализировать решение Сталина стать союзником Гитлера, Путин опубликовал искаженную версию начала Второй мировой войны, преуменьшив роль СССР и переложив вину за войну на другие страны. Россия часто заходит ещё дальше, называя тех, кто не согласен с её извращенной версией истории, нацистами или сторонниками нацизма.
Кремль применяет эту формулу и к истории украинской государственности, поведению НАТО во время распада СССР, советской пенитенциарной системе ГУЛАГ, голоду в Украине, известному как Голодомор, и многим другим событиям, когда исторические действия Кремля не служат его текущим политическим целям.
Тема №3: “Крах западной цивилизации неизбежен”
Россия распространяет ложное утверждение о том, что западная цивилизация рушится и отклонилась от “традиционных ценностей”, потому что она работает над обеспечением безопасности и равенства ЛГБТКИ+ и продвигает такие концепции, как равенство женщин и мультикультурализм. Гибель западной цивилизации – один из старейших российских дезинформационных сюжетов: утверждения о “загнивающем Западе” документируются с 19-го века.
Этот дезинформационный нарратив, основанный на “ценностях”, использует нечётко определенные понятия, такие как “традиции”, “семейные ценности” и “духовность”. Россия утверждает, что она является оплотом так называемых “традиционных ценностей” и гендерных ролей и служит моральным противовесом “декадентству” США и стран Запада. Например, Президент Путин заявил, что Запад практически отменил понятия “мать” и “отец”, заменив их на “родитель 1 и 2”, а Министр иностранных дел Лавров написал, что западных детей “учат в школе, что Иисус Христос был бисексуалом”.
Тема № 4: “Народные движения – это спонсируемые США “цветные революции”
Кремлю трудно согласиться с тем, что все люди должны иметь право человека на свободу выражения мнений, и что правительство должно быть подотчётно своему народу. Россия обвинила Соединенные Штаты либо в подстрекательстве к восстаниям, либо в подготовке “цветных революций” в Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Украине, а также по всему Ближнему Востоку и в Африке. Если народное движение выступает за демократию и реформы и не считается отвечающим геополитическим интересам России, Кремль зачастую критикует его легитимность и утверждает, что за ним тайно стоят Соединенные Штаты. Эти беспочвенные обвинения часто направлены против местных и международных организаций гражданского общества, а также независимых СМИ, разоблачающих нарушения прав человека и коррупцию. Кремль пытается отрицать, что люди в соседних странах могут иметь свободу действий, достоинство и независимые стремления отстаивать свои права, так же как он отказывает в этих качествах гражданам России.
Тема №5: Реальность такова, какой её хочет видеть Кремль
Кремль часто пытается создать множество ложных реалий и внести путаницу в информационную среду, когда правда не отвечает его интересам. Часто преднамеренно вводя в заблуждение, российские официальные лица выдвигают аргументы, призванные попытаться переложить вину с роли российского правительства, даже если некоторые нарративы противоречат друг другу. Однако со временем представление нескольких противоречивых повествований может само по себе стать методом, предназначенным для создания путаницы и предотвращения реакции. Другие элементы российской дезинформационной и пропагандистской экосистемы, такие как злоупотребление финансируемыми государством дезинформационными агентствами и использование в качестве оружия социальных сетей, способствуют продвижению множества ложных нарративов.
Например, миру стало ясно, что Россия попыталась убить бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с помощью отравляющего вещества нервно-паралитического действия “Новичок” в Солсбери (Англия) 4 марта 2018 года. По данным Института политики при Королевском колледже Лондона, в течение четырех недель после этого инцидента российские финансируемые и управляемые государством СМИ RT и Sputnik распространили 138 отдельных и противоречивых нарративов в 735 статьях.
Россия использовала те же методы, наводнив информационное пространство множеством ложных утверждений после других событий, таких как сбитие рейса МН17 авиакомпании Malaysian Airlines, а также вторжение России в 2008 году и продолжающаяся оккупация Грузии, чтобы отвлечь разговоры от российской роли в событиях. Опять же, цель состоит в том, чтобы запутать и отвлечь внимание других и манипулировать правдой в интересах Кремля.
Для просмотра оригинала: https://www.state.gov/russias-top-five-persistent-disinformation-narratives/
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Источник: state.gov