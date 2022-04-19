П’ятий обмін полоненими: додому повертаються 60 військових і 16 цивільних

Україна провела п’ятий обмін полоненими з рф. Як повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram, додому повертається 76 людей, передає УНН.

“Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб”, – написала Верещук.

За її словами, це був п’ятий обмін полоненими.

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