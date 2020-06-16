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Питання на мільярд: Світовий банк розгляне кредит для України 26 червня

Питання на мільярд: Світовий банк розгляне кредит для України 26 червня

Рада директорів Світового банку 26 червня розгляне можливість виділення Україні кредиту на політику розвитку для економічного відновлення (Economic Recovery DPL).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на порядок денний зборів ради директорів, розміщений на його сайті.

Обсяг кредиту в опублікованих матеріалах поки відсутній, однак згідно з матеріалами нової програми stand by Міжнародного валютного фонду на $5 млрд, схвалення якої уможливило розгляд цієї позики, його розмір може скласти $0,7-$1 млрд і ці кошти надійдуть в Україну в поточному році.

Нагадуємо:

Як повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль на минулому тижні Україна отримає від МВФ та ЄС у цьому місяці понад 3,2 мільярдів доларів. Також протягом найближчого місяця Україна отримає 1 мільярд євро допомоги від Світового банку.

12 червня Україна повністю отримала 2,1 млрд доларів першого траншу від МВФ - перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 млрд доларів.

Источник: epravda.com.ua

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