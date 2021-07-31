Планові перевірки не можуть проводитися без попередження, змінюється форма попередження, - Мінекономіки

На черговому засіданні Уряд прийняв низку законопроектів, покликаних перезавантажити систему перевірок бізнесу та створити сприятливий бізнес-клімат в Україні.

Зокрема, йдеться про реалізацію законопроекту «Про основні засади державного нагляду (контролю)». Цей законопроект сприятиме зменшенню регуляторного навантаження на доброчесний бізнес та впровадженню додаткових інструментів забезпечення прав громадян.

Даним законопроектом виключено обов’язок органу контролю письмово повідомляти суб’єкта господарювання про планову перевірку. Натомість, органи контролю зобов’язані оприлюднювати плани перевірок на поточний плановий рік на власних офіційних сайтах, а також в Інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю). Більше того, в Інтегрованій системі розміщується план комплексних заходів контролю.

Відтак, суб’єкти господарювання вже у грудні поточного року можуть побачити всі заплановані відносно себе перевірки на весь наступний рік та не залежати в частині обізнаності про майбутні планові перевірки від результатів роботи пошти.

Крім того, в межах удосконалення роботи Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) планується впровадження функціоналу автоматичного сповіщення суб’єктів господарювання про планові перевірки через електронний кабінет.

Такі заходи роблять державний нагляд (контроль) більш прозорим та зручним за рахунок цифровізації процесів.

Паралельно з цим держава заощадить близько 1 млн грн бюджетних коштів на рік за рахунок відмови від паперового листування.

Источник: me.gov.ua

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