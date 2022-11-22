Планові відключення у вівторок будуть застосовані в усіх регіонах – Укренерго

Протягом доби 22 листопада у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення, повідомили в Укренерго. Про аварійні ( додаткові) поки не йдеться.

“Українська енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність”, повідомили в компанії

“Укренерго” не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання”. Графік відключень можна переглянути на сайті Харківобленерго

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